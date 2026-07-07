Egipćani bijesni na sudije: “Mundijal je namješten, čestitke Argentini na tituli”

Egipćani su imali 2:0 do 79. minute susreta, ali su onda Gaučosi ubacili u brzinu više i sa tri gola, uz dosta intervencija VAR-a, kreirali preokret i prošli u narednu fazu.Ipak, umjesto da se priča isključivo o spektakularnom fudbalu, glavna tema nakon posljednjeg sudijskog zvižduka postalo je suđenje i odluka koja je prethodila pobjedonosnom pogotku “Gaučosa”.

Naime, neposredno prije trećeg gola Argentine, Egipćani su tražili jedanaesterac nakon što je Mohamed Salah pao u kaznenom prostoru poslije kontakta s protivničkim igračem.

Na usporenim snimcima može se vidjeti kako je Salaha nagazio na stopalo protivnik, nakon čega je završio na travi.

Glavni sudija nije pokazao na bijelu tačku, a iz VAR sobe nije stigao poziv za pregled snimka, što je izazvalo brojne reakcije među navijačima i fudbalskim analitičarima. Malo nakon toga Argentina je došla do trećeg gola.

Dva pogotka za Egipat dao je Mostafa Ziko. Jedan mu je poništen, drugi priznat. Stao je pred kamere po završetku utakmice i dao zapaljivu izjavu. Suzama su mu se napunile oči, nije mogao da ih sakrije, a ni da se suzdrži. Ispalio je šta mu je na duši,pišu Vijesti

„Bili smo sjajni protiv aktuelnih svjetskih prvaka, ali sudija, Francois Letexier, definitivno je bio pristrasan od početka utakmice“, zapjenio je Mostafa Ziko i nije mogao da se smiri:

“Konstantno je pokušavao da nas zaustavi, želio je da nas ušutka na terenu”.

Sudija iz Francuske Francois Letexier bio mu je trn u oku…

“Sudija je bio nepravedan, nepravedan, nepravedan. Uništio je trud čitave nacije. Allah mi je dovoljan, On je najbolji zaštitnik, On sve pamti. Htjeli smo da ih učinimo sretnim (narod Egipta prim. aut), ali nismo mogli. Nije bilo do nas, već do moćnika”.

Tvrdi i da je sve namješteno, da se pobjednik već zna.

“Čestitke Argentini na osvajanju Svetskog prvenstva! Poklonjeno je Argentini. Turnir je namješten”, zaključio je Mostafa Ziko.

Facebook komentari