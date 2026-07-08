Ispad Makrona ka Emini Erdogan kamere su snimile: Video obilazi svijet, ovakav blam skoro nije viđen

Francuski predsjednik Emanuel Makron pokušao je da poljubi ruku supruge turskog predsjednika Emine Erdogan prilikom njihovog susreta u Ankari uoči samita NATO, ali mu ona to nije dozvolila, preneli su danas turski mediji, piše Krstarica.

Makron je doputovao u Ankaru radi učešća na samitu NATO i prisustvovao je svečanoj večeri priređenoj za šefove država i vlada i njihove supružnike, prenosi portal Haberler.

Na ulazu u Predsjednički kompleks dočekali su ga predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan.

Prema snimcima objavljenim u medijima i na društvenim mrežama, Makron je tokom pozdravljanja pokušao da poljubi ruku Emine Erdogan, koja je povukla ruku i nije prihvatila taj gest.

Turski portal navodi da je taj trenutak zabilježen kamerama tokom zvaničnog dočeka učesnika samita.

NATO: Ankara, Turkey Turkey Prez Erdogan’s wife RESISTS and STOPS Macron from KISSING her hand. pic.twitter.com/Q8zdiUPb8v — War Flash (@WarFlash_2630) July 8, 2026

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga priredili su u Ankari prijem i svečanu državnu večeru za šefove država i vlada i njihove supružnike koji učestvuju na 36. samitu NATO.

Na prijemu u Predsjedničkom kompleksu okupili su se lideri 32 članice NATO, kao i predstavnici partnerskih zemalja iz indo-pacifičkog regiona – Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje, kao i drugi pozvani zvaničnici.

Erdogan i njegova supruga dočekali su goste ispred glavne zgrade Predsedničkog kompleksa, gdje su se pojedinačno pozdravili sa svakim od njih i fotografisali za zajedničku fotografiju, na kojoj su Makron i njegova supruga Brižit Makron stajali su sa desne strane Erdogana i njegove supruge, dok je američki predsejdnik Donald Tramp bio sa njihove lijeve strane.

Tokom prijema služena su jela turske kuhinje, a dolazak lidera pratili su nastupi vojnog orkestra Oružanih snaga Turske i tradicionalnog vojnog ansambla Mehter.

Samit u Ankari okupio je lidere Alijanse radi razgovora o jačanju evropskih odbrambenih kapaciteta, ciljevima u oblasti izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojski i nastavku podrške Ukrajini.

To je drugi samit NATO koji se održava u Turskoj, nakon skupa u Istanbulu 2004. godine. Pored plenarnih zasjedanja, predviđeni su i bilateralni sastanci turskih zvaničnika sa predstavnicima savezničkih država.

Erdogan je u utorak odvojeno razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, premijerom Kanade Markom Karnijem i predsjednikom Finske Aleksanderom Stubom.

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