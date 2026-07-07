Nova pravila u EU: Saznajte koliko će vam platiti ako kasni let

Prema usvojenim pravilima, putnici će i dalje imati pravo na odštetu u slučaju kašnjenja leta dužeg od tri sata ili otkazivanja leta manje od 14 dana prije planiranog polaska. Naknade ostaju nepromijenjene i iznose 250 eura za letove do 1.500 kilometara, 400 eura za letove unutar Evropske unije i između 1.500 i 3.500 kilometara te 600 eura za sve ostale letove.

Aviokompanije će ubuduće biti obavezne da putnike elektronskim putem obavijeste o njihovim pravima i mogućnosti podnošenja zahtjeva za naknadu najkasnije 96 sati nakon dolaska. Nakon zaprimanja zahtjeva, prevoznici će morati odmah potvrditi njegov prijem, a u roku od 30 dana isplatiti naknadu ili obrazložiti razloge odbijanja.

Novim pravilima zabranjuje se i praksa poznata kao “no-show”, prema kojoj su pojedini putnici gubili pravo na povratni let ako nisu iskoristili odlazni,piše Vijesti

Istovremeno, uvodi se veća transparentnost pri prikazivanju cijena avionskih karata. Osnovna cijena, uključujući dozvoljeni ručni prtljag, morat će biti jasno istaknuta prije početka rezervacije kako bi putnici lakše mogli uporediti ponude različitih avioprijevoznika.

Paket mjera dodatno jača prava osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, djece, trudnica i maloljetnika bez pratnje. Trudnicama, djeci mlađoj od 14 godina, porodicama i pratiocima osoba sa smanjenom pokretljivošću mora biti omogućeno zajedničko sjedenje bez dodatne naknade.

Osobe sa smanjenom pokretljivošću dobit će i veća prava na pomoć, prioritet pri preusmjeravanju putovanja te besplatan prijevoz pomagala za kretanje i pasa pomagača.

Evropski parlament nova pravila usvojio je sa 646 glasova za, 12 protiv i tri suzdržana.

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