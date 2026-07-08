Nove prijetnje iz Teherana: Zatvorit ćemo Hormuz ako nas SAD napadne

Nova iranska strategija podrazumijeva potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza nakon svakog američkog napada”, naveo je izvor. Riječ je o jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, kroz koji u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine globalnog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Izvor je također poručio da će Iran, kao odgovor na eventualne nove američke napade, gađati najmanje dvostruko više ciljeva nego ranije, uz upozorenje da neće praviti razliku između SAD-a i njegovih regionalnih saveznika,pišu Vijesti

U međuvremenu, Korpus čuvara islamske revolucije saopćio je da je tokom noći izveo napade na 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na posljednje američke udare.

Prijetnja zatvaranjem Hormuškog moreuza dolazi uprkos Trumpovim tvrdnjama da Iran ne može spriječiti nove američke napade. Ipak, ovaj strateški pomorski pravac i dalje predstavlja jedno od najvažnijih sredstava ekonomskog pritiska kojim Teheran raspolaže.

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