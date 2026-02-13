Svijet

“Spremni smo”

Objavljeno prije 38 minuta

Rusko veleposlanstvo u Izraelu ima plan za nepredviđene situacije i stoga je spremno za svaku promjenu sigurnosne situacije, uključujući rizik od moguće eskalacije oko Irana, rekao je ruski veleposlanik u Tel Avivu Anatolij Viktorov.

„Imamo zajednički protokol djelovanja, koji je korišten, između ostalog, tijekom izraelsko-iranskog sukoba ljeti 2025. Ovaj skup mjera dokazao je svoju učinkovitost u praksi.

Stoga smo spremni za svaku promjenu sigurnosne situacije u zemlji“, rekao je Viktorov u intervjuu za RIA Novosti.

Naglasio je da preferira scenarij u kojem se takav akcijski plan ne provodi.

Kako je izjavio, s obzirom na složenu regionalnu situaciju, Rusija ostaje čvrsto predana političkom i diplomatskom putu rješavanja postojećih proturječja.

„Spremni smo koordinirati s međunarodnim i regionalnim partnerima kako bismo spriječili razvoj negativnog scenarija “, dodao je ruski diplomatski predstavnik u Izraelu.


