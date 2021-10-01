Prva godina braka donosi brojne izazove: Evo kako ih prevazići

Posebno je zahtjevna za parove koji prije vjenčanja nisu živjeli zajedno, jer podrazumijeva prilagođavanje na zajednički prostor, navike i svakodnevne obaveze.

Važno je priznati da nije uvijek lako te bez zadrške razgovarati o osjećajima, očekivanjima i eventualnim nesigurnostima. Razumijevanje potreba oba partnera olakšava prevazilaženje početnih nesporazuma.

Uz obaveze, ne treba zaboraviti ni zabavu. Zajednički trenuci ispunjeni smijehom, spontanost i male radosti pomažu da odnos ostane svjež i blizak. Također, razgovor o očekivanjima od braka može spriječiti razočaranja i ojačati međusobnu podršku.

Intimnost se s vremenom može mijenjati, ali to ne znači da nestaje. Otvoren razgovor o željama i potrebama doprinosi očuvanju bliskosti. Slično je i s finansijama – bilo da se odlučite za zajednički ili odvojene račune, najvažnije je postići dogovor koji odgovara objema stranama.

Prva godina braka nije test savršenstva, već period učenja i prilagođavanja. Uz strpljenje, iskrenost i međusobno poštovanje, ona može postati čvrst temelj za dug i stabilan odnos, prenosi Klix.

