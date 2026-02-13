DNEVNI HOROSKOP: Iako je “petak trinaesti”, planetarni aspekti sugerišu dan pun dinamike i prilika

Ovan

Danas osjećate snažan priliv energije. Idealan je trenutak da završite projekte koje ste odgađali. U ljubavi, neko iz prošlosti bi vam mogao poslati poruku koja će vas iznenaditi.

Bik

Fokus je na finansijama. Moguć je manji neočekivani trošak, ali nemojte paničiti – situacija će se brzo stabilizovati. Naveče se posvetite odmoru uz dobru knjigu ili film.

Blizanci

Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Odličan je dan za pregovore ili prezentaciju ideja. Intuicija vam govori da obratite pažnju na jedan slučajan susret u gradu.

Rak

Danas ste emotivniji nego inače. Potrebna vam je podrška bliskih ljudi, pa se ne ustručavajte da je potražite. Na poslu budite oprezni sa detaljima u dokumentaciji.

Lav

Bit ćete u centru pažnje, što vam prirodno godi. Iskoristite ovaj dan za druženje i širenje kruga poznanika. Romantični susret bi mogao prerasti u nešto ozbiljnije.

Djevica

Organizacija je vaša supermoć danas. Riješit ćete problem koji drugima djeluje nerješivo. Ipak, ne zaboravite na pauzu – vaše tijelo traži malo više sna.

Vaga

Harmonija u odnosima vam je prioritet. Uspjet ćete izgladiti nesporazum sa prijateljem. Finansijska situacija se popravlja zahvaljujući pametnoj odluci iz prošlosti.

Škorpija

Danas ste veoma prodorni. Ako imate neku važnu odluku, donesite je prije podne. U ljubavi, strasti su naglašene – pripremite se za uzbudljivo veče.

Strijelac

Želja za avanturom vas vuče na nove staze. Čak i kratka šetnja nepoznatim dijelom grada donijet će vam novu perspektivu. Pripazite na ishranu, stomak vam je osjetljiv.

Jarac

Poslovni uspjeh je na vidiku. Vaš trud konačno primjećuju nadređeni. Budite strpljivi sa članovima porodice koji trenutno ne dijele vaš entuzijazam.

Vodolija

Inovativne ideje vam padaju na pamet kao od šale. Zapišite ih! Društveni život je bogat, ali birajte društvo koje vas inspiriše, a ne iscrpljuje.

Ribe

Danas ste “u svom svijetu”, što je sjajno za umjetnost i kreativni rad. Ipak, ostanite prizemljeni kada su u pitanju dogovori sa kolegama. Slušajte svoje snove.

Savjet dana: Nemojte dozvoliti da vam datum (petak 13.) pokvari raspoloženje. Sreća prati one koji su hrabri i koji u svemu vide priliku za napredak!

