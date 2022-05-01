Glavna mađarska opoziciona stranka Tisza zadržala prednost u anketama

Glavna mađarska opoziciona stranka Tisza zadržala je prednost od 10 bodova u odnosu na vladajuću nacionalističku stranku Fidesz premijera Viktora Orbana u februaru, prema anketi objavljenoj u petak, uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april

Orban se suočava s najvećim izazovom za svoju moć otkako je njegova stranka Fidesz došla na vlast ubjedljivom pobjedom 2010. godine, iako je ishod i dalje neizvjestan.

Stranku desnog centra Tisza predvodi bivši vladin insajder Peter Magyar, koji je izjavio da će se njegova stranka boriti protiv korupcije, osloboditi milijarde eura zamrznutih fondova Evropske unije kako bi podstakla ekonomiju i čvrsto učvrstila Mađarsku u EU i NATO-u.

Najnovija anketa, koju je između 31. januara i 6. februara proveo Idea Institute, pokazala je da je 48% birača koji su donijeli odluku podržalo Tiszu, dok je 38% podržalo Orbanov Fidesz, što je nepromijenjeno u odnosu na prethodni mjesec.

Idea Institute je također u objavi na svojoj službenoj Facebook stranici naveo da je broj neodlučnih birača opao za tri procentna poena na 24% u mjesecu.

– U proteklom mjesecu, mnogi birači su pronašli stranku koju će podržati, a od toga su mogle imati koristi i manje stranke – rekli su.

Prema anketi, još dvije stranke bi osvojile dovoljno glasova za ulazak u parlament, jer je i krajnje desničarsku Našu domovinu (Mi Hazank) i ljevičarsku Demokratsku koaliciju (Demokratikus Koalicio) podržalo 5% birača.

Facebook komentari