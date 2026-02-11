Potpisan ugovor o nabavci pet dampera za RMU Kakanj: Ulaganje iz sredstava dokapitalizacije vrijedno 10,75 miliona KM

Novi damperi marke Belaz, nosivosti 90 tona, bit će angažovani na površinskom kopu Vrtlište

U direkciji JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo danas je potpisan ugovor o nabavci pet novih dampera za potrebe Rudnika mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj. Ugovor s dobavljačem BPS d.o.o. Ugljevik potpisali su direktor Rudnika Kakanj Iso Delibašić i prokurista Društva Adi Hamidović, u prisustvu generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH Sanela Buljubašića i pomoćnika generalnog direktora za zavisna i povezana društva Edina Lapandića.

Riječ je o investiciji vrijednoj 10,75 miliona KM, koju je obezbijedila Elektroprivreda BiH u okviru dokapitalizacije rudnika uglja i koja predstavlja prvu nabavku dampera za površinski kop Vrtlište od 2017. godine te nastavak strateških ulaganja u mehanizaciju RMU Kakanj.

Novi damperi marke Belaz, nosivosti 90 tona, bit će angažovani na površinskom kopu Vrtlište. Garantni rok je 10.000 radnih sati, uz 8.000 sati na gume. Prema izjavi dobavljača, isporuka se očekuje u roku od četiri mjeseca.

Važnost nabavke

Govoreći o važnosti nabavke damper kamiona za RMU “Kakanj” kao jednog od strateških rudnika za TE Kakanj, generalni direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić je istakao da Elektroprivreda BiH potvrđuje svoju razvojnu ulogu, usmjerenu ka obnovi zastarjele mehanizacije i osiguravanju dugoročno stabilne proizvodnje uglja kao ključnog resursa za elektroenergetski sistem Federacije Bosne i Hercegovine i samim time stvaranje uslova za održiv rad rudnika.

– Ugovorom koji smo potpisali, osigurali smo da RMU Kakanj, u narednih četiri mjeseca dobije damper kamione nosivosti od 90 do 100 tona što predstavlja važan iskorak ka unapređenju rada površinskog kopa. Nabavka dampera omogućit će intenziviranje radova na skidanju zaostale otkrivke, što je ključni preduslov za stabilnu eksploataciju potrebnih količina uglja i pouzdan rad TE Kakanj – istakao je generalni direktor Elektroprivrede BiH.

Dodatni kapaciteti

Direktor Rudnika Kakanj Iso Delibašić se osvrnuo na važnost ovog ulaganja i prethodne procese:

– Ugovor o isporuci pet novih dampera za RMU Kakanj predstavlja prvu nabavku putem dokapitalizacije Elektroprivrede BiH još od 2017. godine i veliki pomak u našoj borbi za oporavak i stabilnost.

Zbog dugogodišnjih zaostataka na otkrivci i nepouzdanosti stare opreme, bilo je neophodno osigurati dodatne transportne kapacitete prilagođene uslovima površinskog kopa i postojećoj infrastrukturi. Nije bilo lakog puta do ovoga. Iza nas su mjeseci upornog rada, stručnih diskusija, analiziranja i planiranja u cilju obezbjeđenja uslova za stabilno poslovanje i dugoročnu perspektivu Rudnika.

Ovom i nabavkama iz vlastitih sredstava ulažemo u budućnost i stvaramo uslove za pouzdaniju proizvodnju i sigurnija radna mjesta.

