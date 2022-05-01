Portparolka MUP-a KS o tramvajskoj nesreći: Uviđaj još uvijek nije završen, kao ni vještačenje

Nakon nesreće koja se desila jučer u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina prilikom čega je poginuo mladić, a četiri osobe povrijeđene, portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić danas je održala konferenciju za novinare prilikom koje je iznijela detalje nesreće te navela da uviđaj još uvijek nije završen, kao ni vještačenje te nema preeliminarnih rezultata.

– Dana 12.02. u 12:02 minute na raskrsnici ulica Prva transferzala i Zmaja od Bosne, područje Općine Centar, došlo je do saobraćajne nesreće gdje je prilikom kretanja iz smjera Željezničke stanice došlo do iskakanja tramvaja iz šina prilikom skretanja ulijevo. Tom prilikom došlo je do udara prvo u putničko motorno vozilo, potom u metalni stub, potom u zaštitnu ogradu na tramvajskoj stanici te se tramvaj zaustavio na kolovozu ulice Zmaja od Bosne. U ovoj nesreći smrtno je stradao 23-godišnji mladić iz Brčkog koji je stajao na tramvajskoj stanici u momentu nesreće. Njegovu smrt je na licu mjesta konstatovao ljekar. Teške tjelesne povrede, opasne po život zadobila je maloljetna učenica srednje škole koja je također stajala na tramvajskoj stanici u momentu nesreće. Ona je zbrinuta u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i u vezi s njenim zdravstvenim stanjem ljekari su jutros dali najnovije informacije – kazala je Novalić.

Navodi da je lake tjelesne povrede zadobila 24-godišnja pješakinja iz Sarajeva koja je nakon obrade na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu otpuštena na kućno liječenje.

– Lake tjelesne povrede zadobio je putnik u tramvaju, muškarac iz Konjica star 60 godina koji je, također, otpušten na kućno liječenje. Lake tjelesne povrede su utvrđene i 48-godišnjem vozaču tramvaja. Uviđaj na mjestu nesreće su rukovodili tužioci Kantonalnog tužilaštva KS, uviđaj su obavili pripadnici Sektora uniformisane policije i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KS uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke. Ovaj uviđaj je nastavljen i danas na području općine Novi Grad. Tijelo preminulog je prevezeno u prosekturu Bare, gdje će po nalogu tužioca biti obavljena obdukcija – dodala je Novalić.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa, sinoć je slobode lišen A.K. (1978), vozač tramvaja, te se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

– Pod nadzorom tužilaca Kantonalnog tužilaštva KS, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS nastavljaju intenzivan rad, dakle naši timovi istražitelja iz Sektora kriminalističke policije i Sektora uniformisane policije nastavljaju intenzivan rad na rasvijetljavanju svih okolnosti pod kojima se ova nesreća dogodila – zaključila je Novalić.

Uviđaj još uvijek nije završen, kao ni vještačenje te nema preeliminarnih rezultata.

Facebook komentari