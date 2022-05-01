Tramvaj i ranije iskakako iz šina na istom mjestu: Incidenti se dogodili 2017. i 2013. godine

Tramvajska nesreća koja je dogodila jučer na raskrnici kod Zemaljskog muzeja BiH odnijela je jedan mladi život. Stradao je mladić od 23 godine, a djevojci od 17 godina amputirana je noga.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, međutim ovo nije prvi slučaj iskakanja tramvaja na istoj raskrsnici.

Na istom mjestu 2017. godine također je iskočio tramvaj iz šina, međutim, na svu sreću tada nije bilo smrtnog ishoda i nesreće ovih razmjera.

2013. povrijeđeno 40 ljudi

1. novembra 2013. došlo je do frontalnog sudara dva tramvaja na raskrsnici kod Mašinske škole i Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu.

Sudar tramvaja 2013. godine – Avaz



Tada je povrijeđeno 40 ljudi, a uzrok je bilo pogrešno skretanje tramvaja.

