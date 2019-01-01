ALEN ISLAMOVIĆ OTKRIO KOLIKO ZARADI NA TITOVIM LJEŠNACIMA: “Kao da imam grumenje zlata”

Alen Islamović, legendarni pjevač grupe Bijelo dugme, uspješno je zamijenio muzičku scenu poljoprivrednim imanjima, a nedavno je otvoreno govorio o svojim plantažama lješnjaka i visokoj zaradi u ovom sektoru. Prema njegovim riječima, kilogram lješnjaka na plantaži ove godine dostigao je cijenu od 17 do 18 eura, što je ogroman skok u odnosu na početna 3 eura.

Kako piše Kurir, svoj biznis pjevač poredi s bitcoinom zbog vrtoglavog rasta vrijednosti, ali naglašava da se ozbiljan profit ostvaruje samo na velikim površinama. Islamović je uspio plasirati svoj proizvod jednoj od najvećih svjetskih fabrika čokolade, koja otkupljuje isključivo lješnjake uzgojene po najstrožim ekološkim standardima.

Grumenje zlata s obala Une

Farma kojom upravlja sa svojim šura kom prostire se na 25.000 kvadratnih metara u blizini Bihaća. Za uzgoj koristi vodu direktno iz rijeke Une, što doprinosi vrhunskom kvalitetu koji je potvrdila i analiza u Švicarskoj. Pjevač planira da u penziji brendira svoj proizvod pod nazivom Lješnjak s Une, s ciljem da dostigne kapacitet od 10 do 15 tona godišnje.

Posebnost njegove plantaže su takozvani Titovi lješnjaci, sorta koju su, prema predanju, uzgojili agromoni po nalogu bivšeg predsjednika Jugoslavije za uzgoj u ovim krajevima. Islamović ističe da je lješnjak biljka budućnosti jer rađa i do 100 godina, a svaki njen dio – od ploda do ljuske i korijena – ima visoku upotrebnu i tržišnu vrijednost.

Godišnja zarada i evropski certifikati

Izvori bliski muzičaru otkrivaju da posao s lješnjacima donosi vrlo stabilne prihode. Iako prinosi zavise od vremenskih uslova, procjenjuje se da Alen Islamović godišnje zaradi oko 50.000 eura. Njegova plantaža posjeduje sve potrebne certifikate Evropske unije, što mu omogućava saradnju s globalnim gigantima u konditorskoj industriji.

Ovaj projekt, započet prije desetak godina sa 1.500 sadnica, danas je postao primjer uspješnog porodičnog biznisa koji spaja tradiciju i moderne ekološke pristupe. Islamović savjetuje svima koji imaju kapital da ulažu u zemlju, jer lješnjak smatra “fenomenalnom biljkom” koja nudi veliko bogatstvo onima koji se o njoj adekvatno brinu.

