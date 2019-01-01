Svijet

“Prestanite da kucate na vrata Kremlja”

Objavljeno prije 1 sat

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda apelirao je na europske političare da prestanu “kucati na vrata Kremlja”, smatrajući da to slabi poziciju Evrope.

„Pozicija Evrope teško se može ojačati kada pojedini čelnici odjednom počnu govoriti: ‘Nismo tako dugo razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom , moramo ponovno razgovarati s njim’“, citirala je Nausedu LRT (Litvanska radio-televizija).

Prema njegovim riječima, vidi priliku da europski dužnosnici djeluju zajedno, umjesto da šalju jednog predstavnika da pokuca na vrata Kremlja i razgovara s ovim ili onim dužnosnikom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije je izjavio da namjerava što prije razgovarati s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom.

Agencija AFP je krajem prosinca 2025. napisala da će Elizejska palača uskoro razmotriti mogućnost održavanja pregovora između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona.


