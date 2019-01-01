„Pozicija Evrope teško se može ojačati kada pojedini čelnici odjednom počnu govoriti: ‘Nismo tako dugo razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom , moramo ponovno razgovarati s njim’“, citirala je Nausedu LRT (Litvanska radio-televizija).

Prema njegovim riječima, vidi priliku da europski dužnosnici djeluju zajedno, umjesto da šalju jednog predstavnika da pokuca na vrata Kremlja i razgovara s ovim ili onim dužnosnikom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije je izjavio da namjerava što prije razgovarati s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom.

Agencija AFP je krajem prosinca 2025. napisala da će Elizejska palača uskoro razmotriti mogućnost održavanja pregovora između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona.

