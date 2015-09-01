Srbin iz Milvokija optužen za brutalno ubistvo žene: “Ubio sam ti mamu, bila je bezobrazna”

Srbijanac iz Milvokija optužen za brutalno ubistvo žene.

Muškarac iz Milvokija optužen je za ubistvo žene s kojom je živio, nakon što ju je, prema navodima tužilaštva, izbo više od 20 puta, a potom poslao poruku njenom djetetu u kojoj priznaje zločin.

Prema informacijama tužilaca, policija je u četvrtak, 5. februara, kasno navečer pozvana u stan u ulici West National Avenue, u blizini 36. ulice, nakon što je jedno od djece 44-godišnje Amande Varisko primilo uznemirujuće poruke.

Kada su policajci stigli na lice mjesta, zatekli su ženu kako leži na podu stana bez znakova svijesti. Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali je Varisko preminula na mjestu događaja, prenosi Fox6.

Za ubistvo je optužen 39-godišnji Mile Dukić, koji se tereti za namjerno ubistvo prvog stepena, kao i za dva krivična djela kršenja uslova kaucije.

Poruka djetetu

Prema krivičnoj prijavi, Dukić je policajcima prilikom hapšenja navodno rekao: “Nisam to htio da uradim.”

Istražiocima je ispričao da su se on i Varisko viđali povremeno, ali da nisu bili dugogodišnji partneri. Tvrdi da je svađa izbila nakon što je Varisko primila telefonski poziv drugog muškarca i pokušala da napusti stan.

Priznao šta je uradio

Tužilaštvo navodi da je Dukić priznao da ju je više puta udario, a zatim izbo nožem.

Obdukcija je pokazala da je Varisko zadobila 22 ubodne rane u predjelu grudi i stomaka, kao i dodatne povrede na rukama i šakama, što ukazuje da je pokušavala da se odbrani.

Nakon napada, Dukić je, prema navodima istrage, poslao poruku kćerki žrtve u kojoj je napisao: “Ubio sam ti mamu, bila je bezobrazna i ružno je pričala sa nekim tipom.”

Raniji slučajevi

Sudski zapisi pokazuju da je u trenutku ubistva protiv Dukića već bilo otvoreno nekoliko postupaka u okrugu Milvoki, uključujući slučajeve kršenja kaucije i uznemiravanja.

Porodica žrtve pokrenula je kampanju za prikupljanje novca kako bi pokrila troškove sahrane, prenosi Dnevni avaz

Facebook komentari