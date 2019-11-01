Sladić: Kiša prelazi u snijeg, a prvo džemre “puca” 19. februara

Promjena vremena koja se u narednim danima očekuje u Bosni i Hercegovini donosi novo pogoršanje uz padavine i zahlađenje, ali bez ozbiljnijeg zimskog scenarija. Ipak, zanimljivo je da se sve to dešava u periodu kada, prema narodnom vjerovanju, “puca” prvo džemre – simbolični nagovještaj slabljenja zime.

Meteorolog Nedim Sladić za “Avaz” pojašnjava da će najprije doći do jačanja juga, jer se BiH nalazi na prednjoj strani sistema koji donosi vlažan i razmjerno topao zrak.

– Njegovim odmicanjem na istok, uz frontalni sistem koji će se premještati sa sjeverozapada, dolazi do prodora osjetno hladnije zračne mase. To će usloviti da u Bosni tokom nedjelje kiša pređe u susnježicu i snijeg – navodi Sladić za “Avaz”.Najviše snijega u planinama

Iako se očekuje prelazak kiše u snijeg, značajnije snježne akumulacije u nižim krajevima nisu izvjesne.

– Ovoga puta ne očekujemo bitnije snježne akumulacije, pogotovo u nižim područjima. Najviše snijega očekuje se u brdsko-planinskim i naročito planinskim predjelima, gdje padavine u početku mogu biti jačeg intenziteta i stvoriti manje poteškoće, posebno na planinskim prevojima – ističe Sladić za “Avaz”.

Dobra vijest je da se ne radi o dugotrajnom poremećaju. Nakon prolaska fronta, doći će do jačanja zračnog pritiska i brzog prestanka padavina.

– Ne govorimo o značajnijim količinama niti o dugotrajnim padavinama, kakve smo imali početkom januara – dodaje on.

Džemre kao simbol promjene

Zanimljivo je da se ova promjena vremena poklapa s datumom prvog džemreta. Prema narodnom vjerovanju, prvo džemre “udara” 19. februara – najprije u zrak – i simbolično označava postepeno popuštanje zime i blagi rast temperatura.

Riječ džemre potiče iz turskog jezika, a u narodnom tumačenju označava topliji “udar” u prirodi koji dolazi u tri talasa. Na našim prostorima kaže se da džemre “pada” ili “puca”.

Prema predaji, džemre dolazi tri puta tokom hamsina, završnog dijela zime:

Prvo džemre pada u zrak – 19. februara

Drugo džemre pada u vodu – 26. februara

Treće džemre pada u zemlju – 5. marta

Vjeruje se da nakon prvog džemreta dolazi do primjetnijeg rasta temperature zraka, drugo “čuva” vodu od leda, dok treće simbolizira buđenje zemlje i početak ranih proljetnih radova.

Legenda kaže da kada “puknu” sva tri džemreta, priroda se vraća u puni život – pojavljuju se prvi pupoljci, a u baštama i šumarcima visibabe i ljubičice nagovještavaju proljeće.

Prema prognozama, u Sarajevu se 19. februara očekuje pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 7 stepeni.

Govoreći o nastavku februara, Sladić naglašava da se ne očekuje dugotrajniji i ozbiljniji zimski period,piše Avaz

– Temperature zraka uglavnom su uobičajene za februar, bez neke bitnije zime. Ako i bude zimskih obilježja, to će biti kratkotrajni “ugrizi” zime koji traju dan ili dva, nakon čega ponovo dolazi zatopljenje i južina – pojašnjava on za “Avaz”.

Dodaje da nas u narednih 15 do 20 dana očekuje promjenjivo vrijeme uz povremenu pojavu padavina, ali bez nagovještaja ozbiljnog i dugotrajnog zahlađenja.

