Dnevni horoskop za četvrtak, 12. februar

Evo što zvijezde predviđaju za svaki znak:

Ovan

Osjećat ćete nalet energije, osobito prema kraju dana. Na poslu budite strpljivi; vaši stavovi bi mogli biti izazvani, pa birajte istinu umjesto dokazivanja ega. U ljubavi izbjegavajte rasprave oko sitnica.

Bik

Fokus vam je na stabilnosti i financijama. Danas je dobar trenutak za konkretne poteze u karijeri. Partner bi mogao zahtijevati više pažnje – mali znak pažnje ili gesta učinit će čuda za vaš odnos.

Blizanci

Komunikacija vam je danas najjače oružje. Mogli biste dobiti dobre vijesti vezane uz posao ili školovanje. U ljubavi je moguć flert putem poruka, ali pazite da ne obećavate više nego što možete ispuniti.

Rak

Emocije su vam naglašene i možda ćete osjećati potrebu za povlačenjem. Na poslu se fokusirajte na detalje koje drugi zanemaruju. Ako planirate veće promjene ili putovanja, razmislite o odgodi za dan-dva.

Lav

Danas ste u centru pažnje i vaša karizma privlači ljude. Povoljan je trenutak za razgovor s nadređenima o vašim idejama. U ljubavi netko pokazuje jasan interes za vas – budite otvoreni za nove prilike.

Djevica

Organizacija i disciplina donose vam mir. Završit ćete važan zadatak koji vas je opterećivao. U ljubavi, nemojte previše analizirati partnerove riječi; ponekad je poljubac samo poljubac, bez skrivenog značenja.

Vaga

Tražit ćete ravnotežu između srca i razuma. Danas je odličan dan za timsku suradnju i postizanje dogovora. U privatnom životu moguć je neočekivan, ali ugodan susret s osobom iz prošlosti.

Škorpion

Vaša intuicija je danas nepogrešiva – slušajte onaj “unutarnji glas”. Na poslu ne otkrivajte sve planove prerano. Strasti u ljubavnom životu su pojačane, što donosi intenzivne trenutke s partnerom.

Strijelac

Mjesec u vašem znaku donosi vam optimizam. Osjećat ćete kako se pritisak na poslu smanjuje. Ovo je izvrstan dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili putovanja. U ljubavi vas prati sreća.

Jarac

S nekoliko planeta u vašem znaku, osjećate veliku odgovornost, ali i moć. Vaši napori na poslu bit će prepoznati. Ipak, nemojte zaboraviti na odmor; vaša ambicija može biti iscrpljujuća za vaše tijelo.

Vodenjak

Danas se osjećate inspirirano i duhovno snažno. Razmišljat ćete o novim počecima i projektima. U ljubavi, čuvajte svoje tajne i dijelite ih samo s osobama kojima u potpunosti vjerujete.

Ribe

Možda ćete se osjećati pomalo nervozno ili nestrpljivo. Fokusirajte se na kreativan rad ili istraživanje tema koje vas zanimaju. Intuicija će vas voditi prema rješenju problema koji vas muči već neko vrijeme.

