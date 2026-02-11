Haos u najavi: Tramp razmatra povlačenje

To donosi dodatnu neizvjesnost u pregovore s Kanadom i Meksikom , rekli su izvori upoznati sa situacijom za Bloomberg.

Prema izvorima, Trump je pitao suradnike zašto ne bi napustio sporazum koji je potpisao tijekom svog prvog mandata, ali nije jasno hoće li zapravo donijeti odluku o odlasku .

Prema Bloombergu, eventualni izlazak SAD-a iz USMCA-e mogao bi uzrokovati trenutni ekonomski šok , povećati carine na meksički i kanadski izvoz te poremetiti integraciju opskrbe koja traje više od tri desetljeća.

Sporazum obuhvaća robu i usluge vrijedne oko dva bilijuna dolara i ključna je trgovinska veza SAD-a sa susjedima.

Dužnosnici Bijele kuće naglasili su da “predsjednik traži najbolje rješenje za američki narod”, dok pregovori i dalje traju.

Pregovarači iz SAD-a, Kanade i Meksika trenutno razmatraju reviziju sporazuma prije mogućeg produljenja 1. srpnja.

Trump je već izvršio pritisak na Ottawu i Mexico City, tražeći dodatne trgovinske ustupke, kao i rješavajući pitanja migracija, borbe protiv narkotika i obrane.

Trump je prethodno sporazum nazvao ” nebitnim “, ali je zasad zadržao mogućnost bilateralnih pregovora s Kanadom i Meksikom, naglašavajući da želi da obje zemlje prosperiraju, dok SAD ne ovisi o njihovim proizvodima.

