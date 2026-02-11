ORBANU POPUSTILE SVE KOČNICE, MAĐAR VAN SEBE OD BIJESA! Ovo ga je totalno IZBACILO IZ TAKTA

Premijer Mađarske Viktor Orban oštro je reagovao nakon jučerašnjeg teksta briselskog protala Politiko, u kojem se navodi da bi Ukrajina mogla da uđe u EU po principu” obrnutog proširenja”.

“Zvanično glasilo briselske elite, Politiko, objavilo je najnoviji ratni plan Brisela i Kijeva, plan od pet tačaka Zelenskog. Odlučili su da Ukrajina bude primljena u Evropsku uniju već 2027. godine”, naveo je Orban na platformi X.

On je dodao da takav novi plan predstavlja otvorenu objavu rata Mađarskoj, piše espreso.

“Oni zanemaruju odluku mađarskog naroda i odlučni su da uklone mađarsku vladu svim neophodnim sredstvima. Žele da Partija Tisa dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, ne bi bilo otpora i ne bi bilo ostajanja po strani njihovog sukoba”

“Ovog aprila, na biračkim mjestima, Mađari moraju da ih zaustave. Fides je jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti i jedina garancija mađarskog suvereniteta”, poručio je Orban.

