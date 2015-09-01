Bivši učitelj priznao da je silovao gotovo 100 maloljetnica! Za jezive zločine se slučajno saznalo?!

U Francuskoj je pritvoren muškarac osumnjičen za silovanje gotovo 100 maloljetnica u nekoliko zemalja te za ubojstvo majke i tetke .

Bivši učitelj, Jacques Levegle (79), optužen je 2024. za teško silovanje i seksualni napad na 89 maloljetnika u nekoliko zemalja između 1967. i 2022. godine. Od tada je u pritvoru.

Tužitelj Etienne Manteau razgovarao je s novinarima u jugoistočnom gradu Grenobleu kako bi objavio slučaj i pozvao svjedoke i sve druge potencijalne žrtve da se jave.

Zločini protiv maloljetnika navodno su počinjeni u Njemačkoj, Švicarskoj, Maroku, Nigeru, Alžiru, Filipinima, Indiji, Kolumbiji i francuskom prekomorskom teritoriju Novoj Kaledoniji, gdje je radio kao slobodni učitelj i instruktor, rekao je Manto.

Broj žrtava utvrđen je na temelju datoteka koje je muškarac sastavio na USB pogonu, a koje se odnose na seksualne odnose s maloljetnicima u dobi od 13 do 17 godina.

USB stick na kojem je muškarac pohranjivao dokumente otkrio je njegov nećak, koji je istraživao emocionalni i seksualni život svog ujaka”, dodao je Manto.

Dokument se sastoji od 15 svezaka, dodala je tužiteljica.

U svojim “memoarima”, osumnjičenik je također priznao da je namjerno uzrokovao smrt dviju osoba, rekao je Manto.

Tijekom istrage, Levegle je priznao da je 1970-ih ugušio jastukom svoju majku, terminalno bolesnu pacijenticu s rakom.

Također je ugušio svoju 92-godišnju tetu dok je spavala, također jastukom. Prema riječima tužitelja, ovaj zločin počinjen je devedesetih godina prošlog stoljeća.

Levegle je ubio svoju tetu nakon što se morao vratiti u Seven, a ona ga je molila da ne odlazi.

„Odlučio je i nju ubiti, pa je, iskoristivši njezin san, uzeo jastuk i ugušio je“, dodao je Manto.

Tužitelj je rekao da želi objaviti identitet osumnjičenika, koji je rođen 1946. u Annecyju, jer “to ime mora biti poznato jer je cilj omogućiti potencijalnim žrtvama da se jave”.

Tužitelj je od tada uputio apel svjedocima i “kako bi se omogućilo svim drugim potencijalnim žrtvama da se jave”.

Od svih koji su svjedočili ili bili žrtva ove osobe traži se da se jave Istražnom odjelu žandarmerije u Grenobleu, prenosi espreso.

Facebook komentari