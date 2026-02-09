Epstinove žrtve progovorile: Objavljen video tokom Super Bowla

Preživjele žrtve osuđenog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina) objavile su javni apel tokom Super Bowl utakmice, pozivajući Emotivni video, koji je objavila organizacija “World Without Exploitation” (Svijet bez eksploatacije), prikazuje preživjele kako se obraćaju javnosti, zahtijevajući od Amerikanaca da stanu uz njih i izvrše pritisak na američku državnu tužiteljicu Pam Bondi da objavi sve informacije povezane sa slučajem.

– Stanite uz nas. Recite državnoj tužiteljici Pam Bondi: VRIJEME JE ZA ISTINU – glasi završna poruka.

Tajming reklame tokom jednog od najgledanijih televizijskih događaja u godini pokazuje odlučnost preživjelih da zadrže pritisak javnosti na Ministarstvo pravosuđa. Uprkos tome što je Ministarstvo pravosuđa 30. januara objavilo tri miliona stranica zapisa, 2.000 video zapisa i 180.000 slika prema novom “Zakonu o transparentnosti Epstinovih dosjea” (Epstein Files Transparency Act), koji je potpisao predsjednik Donald Tramp (Trump), preživjele i njihovi zastupnici tvrde da je potrebno više transparentnosti. Objava predstavlja samo polovinu od šest miliona dokumenata koji su prvobitno pregledani, dok preostali dosjei sadrže materijal o seksualnom zlostavljanju djece, informacije o žrtvama i zakonski zaštićene zapise.

Epstinova kriminalna historija proteže se na više od jedne decenije. Istraga o Epstinu započela je 2005. godine kada su roditelji 14-godišnje djevojčice prijavili da je bila zlostavljana u domu ovog milionera na Floridi. Policija je identifikovala najmanje 35 djevojčica sa sličnim pričama o tome kako je Epstin plaćao učenicama srednjoškolskog uzrasta 200 ili 300 dolara za seksualizovane masaže.

U periodu 2008-09. služio je zatvorsku kaznu na Floridi nakon što je priznao krivicu za navođenje na prostituciju maloljetne osobe, uprkos policijskim dokazima koji su pokazivali da je zlostavljao više maloljetnih djevojčica. Ponovo je uhapšen 2019. pod optužbom za seksualnu trgovinu, ali je umro u zatvoru mjesec dana kasnije u onome što je proglašeno samoubistvom. Njegova saradnica Maksvel (Maxwell) osuđena je 2022. godine za pomoć u vrbovanju maloljetnih žrtava i trenutno služi dvadesetogodišnju zatvorsku kaznu. Pregled internih zapisa Ministarstva pravosuđa koji je uradio Associated Press otkriva da su, iako su istražitelji prikupili značajne dokaze da je Epstin seksualno zlostavljao maloljetne djevojčice, pronašli ograničene dokaze da je vodio lanac seksualne trgovine koji je služio moćnim muškarcima. Video snimci i fotografije zaplijenjeni iz Epsteinovih domova u Njujorku (New Yorku), Floridi i na Djevičanskim otocima nisu prikazivali zlostavljanje žrtava niti su implicirali bilo koga drugog u njegove zločine, prema dopisu tužioca iz 2025. godine.

– Ne možete tek tako ‘krenuti naprijed’ nakon najvećeg lanca seksualne trgovine na svijetu. Vi ga razotkrijete – navele su preživjele žrtve.

Preživjele i njihovi zastupnici pozivaju na nastavak pritiska javnosti na Ministarstvo pravosuđa da objavi sve preostale dokumente koji se zakonski mogu učiniti javnim. Počevši od kasnije ove sedmice, NBC News izvještava da će članovi Kongresa moći početi sa pregledom neredigovane (originalne) verzije Epstinovih dosjea, prema riječima dva izvora upoznata sa planovima Ministarstva pravosuđa.

