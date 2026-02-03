U Teheranu postavljeni plakati s metama u Tel Avivu: “Vi počnite, mi ćemo završiti”

Na poznatom Trgu Palestine u Teheranu postavljen je novi veliki billboard koji upozorava Tel Aviv na raketne napade. Plakat prikazuje detaljnu mapu izraelskog grada prekrivenu metama, a iznad nje nalazi se tekst na hebrejskom jeziku koji kaže: “Pod kišom projektila, to je malo područje!”. Ispod toga je prijeteći natpis na engleskom jeziku: “You start… We finish it!” (Vi počnite… Mi ćemo završiti!). Plakat dominira trgom i šalje jasnu poruku izraelskom glavnom gradu.Vizual prikazuje mapu područja poznatog kao Gush Dan, koje se proteže od Ra’anane na sjeveru do Holona i aerodroma Ben Gurion na jugu. Mapa je istačkana crvenim oznakama koje predstavljaju mete. Legenda na mapi posebno izdvaja gradove Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Herzliyu, uz poruku: “Za prvi dan!”.

Dizajn plakata uključuje i grafiku stola na kojem se nalazi crveno dugme s natpisom “FIRE” (Vatra), uz voki-toki te modele aviona i projektila, sugerirajući spremnost na vojnu akciju,piše Avaz

Ovo nije prvi put da Iran koristi Trg Palestine za slanje ovakvih poruka. U prošlosti su na istoj lokaciji postavljane slike koje su upozoravale Izrael.

Novi billboard postavljen je u trenutku dok Sjedinjene Američke Države i Iran vode pregovore, a sve u sjeni prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) napadom na tu zemlju. Teheran je ranije upozorio da će, kao odgovor na bilo kakav napad, ciljati američke i izraelske mete, uključujući direktne prijetnje Tel Avivu.

Podsjetimo, tokom sukoba Izraela i Irana u junu prošle godine, Iran je ispalio rakete na Tel Aviv nakon izraelskog napada na iransku teritoriju.

