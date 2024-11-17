Žestoki sukobi na ulicama Milana zbog Olimpijskih igara

Hiljade ljudi okupile su se u subotu u Milanu u znak protesta protiv Zimskih olimpijskih igara (ZOI), dan nakon svečanosti otvaranja u sjevernom italijanskom gradu, a manji broj demonstranata bacao je petarde i sukobljavao se s policijom.Skupina od oko 100 demonstranata bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se u subotu odvojila od glavne mase učesnika protesta u Milanu, gradu domaćinu Olimpijskih igara.

Policija u opremi za razbijanje demonstracija i sa štitovima odgovorila je vodenim topovima pokušavajući rastjerati grupu, od kojih su neki nosili kapuljače i šalove kako bi prekrili lica. Red je uspostavljen nakon nekoliko minuta.

Nekoliko izgrednika je uhapšeno.Policija je bila u stanju visoke pripravnosti nakon nasilnih sukoba tokom protesta u Torinu prošlog vikenda u kojima je povrijeđeno više od 100 policajaca.

Reuters javlja da je više od 5000 ljudi izašlo na ulice Milana zbog troškova stanovanja i ekoloških problema.

Demonstranti su nosili transparente osuđujući niz problema, od korištenja vještačkog snijega i sječe drveća do stambene krize u finansijskoj i modnoj prijestonici Italije.

– Igre više nisu održive s ekološkog ili društvenog gledišta, njihovo je vrijeme isteklo, rekla je 29-godišnja demonstrantkinja Francesca Missana za AFP.

Kritičari ZOI-a žale se na uticaj infrastrukture na krhki planinski okoliš, kao i na široko rasprostranjenu upotrebu vještačkog snijega za koji se intenzivno troše energija i voda.

Drugi kažu da je za mnoge Milano postao grad u kojem više ne mogu živjeti zbog rastućih troškova života usred priliva bogatih novih stanovnika privučenih poreskom šemom.

– Ove Igre promovirane su kao održive i neutralne u pogledu troškova, rekao je Alberto di Monte, jedan od organizatora protesta koje su sazvali sindikati, grupe za stambena prava i aktivisti.

No, budući da su ovo jedne od geografski najrasprostranjenijih Igara u historiji – održavaju se na nekoliko lokacija rasutih po italijanskim Alpama – milijarde su potrošene na izgradnju cesta, a ne na zaštitu planina, rekao je di Monte za AFP.

U međuvremenu, Milano se pretvorio u „Disneyland za turiste“. Ugostio je niz velikih događaja, ali je zanemario svoje stanovnike, rekao je.

„Vratimo grad, oslobodimo planine!“ pisalo je na transparentu jednog demonstranta, dok je na drugom sa slikom kapi vode pisalo: „Olimpijske igre me isušuju.“

Demonstrant Giovanni Gaiani (69) oštro je kritizirao odluku o sječi stotina stabala kako bi se napravila sporna bob staza Milano–Cortina,pišu Vijesti

Također se protestovalo zbog prisustva agenata američke imigracijske i carinske službe (ICE) kao dijela osiguranja američke delegacije.

„Slobodna planina, manje ICE-a, više ledenjaka“, pisalo je na jednom od transparenata.

Neki demonstranti nosili su palestinske zastave.

