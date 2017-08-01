Kolač od jabuka koji će osvojiti porodicu

Ako tražite jednostavan, a sočan kolač od jabuka koji će osvojiti cijelu porodicu, ovaj recept je pravo rješenje.

Mekani biskvit i slatki nadjev od svježih jabuka čine ga neodoljivim, a priprema je brza i laka.

Savršen je uz kafu ili čaj, a dok se peče, miris kolača ispunjava kuću i budi želju za još jednim zalogajem.

Sastojci

Biskvit:

3 jaja12 kašika šečera

12 kašika ulja

12 kašika mlijeka

12 kašika brašna

1/2 praška za pecivo

Nadjev:

1 kg jabuka

šečera po želji

Priprema

Umutite mikserom sastojke za biskvit, zatim izliti pola smjese u pleh 20×30 i zapeći. U međuvremenu jabuke ogulite, narendajte i pospite šečerom po zelji. Izlijte nadjev na polupečeno tijesto, pa prelijte ostatkom smjese za biskvit. Ispecite do kraja.piše Avaz

Facebook komentari