Kolač od jabuka koji će osvojiti porodicu

Ako tražite jednostavan, a sočan kolač od jabuka koji će osvojiti cijelu porodicu, ovaj recept je pravo rješenje.
Mekani biskvit i slatki nadjev od svježih jabuka čine ga neodoljivim, a priprema je brza i laka.
Savršen je uz kafu ili čaj, a dok se peče, miris kolača ispunjava kuću i budi želju za još jednim zalogajem.
Sastojci
Biskvit:
3 jaja12 kašika šečera
12 kašika ulja
12 kašika mlijeka
12 kašika brašna
1/2 praška za pecivo
Nadjev:
1 kg jabuka
šečera po želji
Priprema
Umutite mikserom sastojke za biskvit, zatim izliti pola smjese u pleh 20×30 i zapeći. U međuvremenu jabuke ogulite, narendajte i pospite šečerom po zelji. Izlijte nadjev na polupečeno tijesto, pa prelijte ostatkom smjese za biskvit. Ispecite do kraja.piše Avaz