Doktor Goran Bjeković: U Zvorniku je 500 eura glas

Nezvanična informacija u Zvorniku je 500 eura glas. Kad ostanete na toj vlasti vama se omogućuje da zaradite legalno, nelegalno, malverzacijama. Ništa ovdje nije lege artis. Iza svega ovoga stoji Milorad Dodik. On njima vedri i oblači, sve do momenta dok ne padne – rekao je Bjeković.

Bjeković se osvrnuo i na SNSD-ovog kandidata za predsjednika RS Sinišu Karana.

– Kakav Karan, Karan je hapsio Šarovića. Karan je drot koji se isto tako ponaša kao Petar Đokić. Izvršava naređenja. Glasanjem za Karana glasate za Dodika. Gdje je sad Karan, predsjedničku kampanju vodi Milorad Dodik – rekao je Bjeković,pišu Vijesti

