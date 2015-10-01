Svijet

Pregovaramo “upravo sada”

Američki predsjednik Donald Trump danas je izjavio da zemlja “upravo sada” pregovara s Iranom, nakon što je Teheran zatražio da se planirani razgovori između delegacija dviju zemalja održe u Omanu umjesto u Turskoj.

U razgovoru s novinarima u Bijeloj kući, Trump nije precizirao gdje će se razgovori održati kasnije ove sedmice, javlja Reuters.

Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt izjavila je da će se sastanak između američke i iranske delegacije održati prema planu kasnije ove sedmice, dodajući da će američki posebni izaslanik Steve Witkoff predstavljati SAD u razgovorima s iranskim dužnosnicima.

Prethodno je portal Axios, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestio da je Iran zatražio promjene lokacije i formata pregovora sa Sjedinjenim Državama , koji su bili planirani za petak u Istanbulu, zahtijevajući da se oni održe u Omanu isključivo kao bilateralni sastanak između dvaju delegacija.


