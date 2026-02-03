Poznato stanje Zdravka Čolića i porodice nakon bombaškog napada: Ogromna šteta na kući

U tom trenutku u vili su bili pjevač Zdravko Čolić , njegova supruga Aleksandra i mlađa kći Lara .

Kako prenosi Telegraf, svo troje su fizički dobro, nisu zadobili povrede, ali su veoma potreseni zbog svega što se desilo.

U trenutku detonacije, spavali su, a probudio ih je strašan zvuk koji su čuli čak i susjedi, rekao je ranije izvor.

Podsjetimo, Zdravko Čolić se s obitelji uselio u ovu vilu prije godinu i pol, kada je prodao imanje u Koštunjaku.

Dugo je živio sa suprugom i kćerima u Košutnjaku, elitnom naselju.

Iz nepoznatih razloga, Čola je krajem 2023. odlučio prodati nekretninu i uspio je to učiniti za milion eura.

Na kraju se vratio na Dedinje, gdje je živio u stara vremena. Iako nitko nije znao gdje mu je novo obiteljsko gnijezdo, imao je mir, sve do sinoć kada je još uvijek nepoznati napadač bacio eksplozivnu napravu na vilu.

