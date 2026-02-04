Zastupnik Laburista Ed Husić: “Vrlo mi je neugodan posjet izraelskog predsjednika Herzoga Australiji”

Predsjednika Herzoga pozvao je generalni guverner na zahtjev premijera Anthonyja Albanesea, nakon terorističkog napada na Bondiju usmjerenog protiv židovskih Australaca.

Što je sljedeće?

Posjet bi se trebao održati kasnije ovog mjeseca.

Vladin zastupnik Ed Husić izrazio je svoje protivljenje predstojećem posjetu izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga Australiji.

Gospodin Husić, redoviti kritičar izraelskog ponašanja u ratu u Gazi, rekao je za ABC-jev popodnevni brifing da mu je “vrlo neugodno” zbog ideje posjeta jer je “zabrinut da takva osoba ne nužno poboljšava društvenu koheziju”.

Izraelski šef države primio je službeni poziv za posjet Australiji nakon terorističkog napada na Bondiju usmjerenog protiv židovskih Australaca. Poziv je izdao generalni guverner na zahtjev premijera Anthonyja Albanesea.

Gospodin Husić, jedan od rijetkih muslimanskih zastupnika u parlamentu i bivši ministar koji je nakon prošlih izbora premješten u stražnji dio parlamenta, nije izravno kritizirao premijera zbog upućivanja poziva, ali je rekao da komentari i postupci pripisani gospodinu Herzogu otežavaju pomiriti se s njegovim posjetom.

Naveo je “slike koje sam vidio kako potpisuje bombe koje su potom bačene na palestinske domove” i citat iz tužbe Južne Afrike protiv Izraela za genocid, koja se trenutno nalazi pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ).

Dotičnu sliku podijelio je g. Herzog krajem 2023. godine i prikazuje ga kako potpisuje topničku granatu. U medijskom izvještavanju o slici nije naznačena njezina meta, ali Izrael je optužen za ciljanje civila tijekom cijelog rata.

U komentaru iz slučaja pred Međunarodnim sudom pravde, datiranom dva tjedna nakon 7. listopada 2023., g. Herzog kaže u vezi s Gazom da je “cijela nacija odgovorna. Nije istinita ova retorika o civilima koji nisu svjesni, koji nisu uključeni. To apsolutno nije istina.”

“Mogli su se pobuniti. Mogli su se boriti protiv zlog režima koji je preuzeo Gazu državnim udarom.”

Herzog je rekao da su primjedbe “iskrivljene… korištenjem vrlo, vrlo djelomičnih i fragmentiranih citata, s namjerom da se podrži neutemeljena pravna tvrdnja”.

ICJ je donio privremenu odluku kojom se utvrđuje “stvarna i neposredna” opasnost od genocida. To ne predstavlja utvrđivanje genocida, a konačna odluka mogla bi potrajati godinama.

Izrael poriče optužbe za genocid. Prošle godine, istraga Vijeća UN-a za ljudska prava utvrdila je da se događa genocid.

Prošli tjedan, g. Albanese je rekao da Australci imaju “pravo izraziti svoje mišljenje” u vezi s posjetom g. Herzoga, ali ga je ponovno pozdravio, rekavši da bi Australija trebala “težiti prema ujedinjenju”.

„Predsjednik Herzog dolazi posebno kako bi se susreo s članovima židovske zajednice koji tuguju zbog gubitka 15 nevinih života“, rekao je.

“Ljudi bi trebali prepoznati ozbiljnu prirodu angažmana koji će predsjednik Herzog imati posebno s lokalnom zajednicom Bondi i imati to na umu načinom na koji će reagirati u nadolazećim tjednima.”

Burns brani poziv

Zastupnik laburista Josh Burns, koji je židovski Australac, rekao je za Afternoon Briefing da podržava prava Australaca na “mirne” prosvjede, ali je branio poziv.

„Mislim da nakon Bondija, jedino što želimo vidjeti jest da zajednica može tugovati… [Gospodin Herzog] nije uključen u vladu, on je poput generalnog guvernera u Australiji, predstavlja državu.“

“Jedan izraelski državljanin potrčao je prema Ahmedu Al-Ahmedu dok je razoružavao napadača u Bondiju i pritom je ozlijeđen. Australija je potom pomogla u medicinskoj evakuaciji u Izrael.”

“Dakle, očito postoje bliske veze između događaja u Bondiju i zato je predsjedniku upućen poziv.”

Prošli tjedan, ministrica rada Anne Aly više je puta odbila pozdraviti posjet g. Herzoga u intervjuu za ABC radio, rekavši samo da je “protokol” da se strani čelnici pozivaju nakon napada u kojima su njihovi građani bili meta.

U kasnijoj izjavi rekla je da razumije “značaj posjeta” i da pozdravlja “sve što pomaže” nacionalnom jedinstvu.

Zeleni i nekoliko zastupnika iz druge klupe usprotivili su se posjetu gospodina Herzoga.

Gospodin Husić je rekao da bi izraelski predsjednik trebao iskoristiti svoj posjet kako bi se založio za mir između Izraelaca i Palestinaca.

„Pozivam gospodina Herzoga, ako ima ideje o tome kako unaprijediti mir u tom dijelu svijeta koji može uključivati ​​suživot Izraelaca i Palestinaca, onda mu treba dati priliku da ih izrazi…“

“Nije mi ugodno s njegovom prisutnošću, ali ako je pretvori u nešto što može pokazati put mira, vidjet ćemo je li u tome sposoban.”

Facebook komentari