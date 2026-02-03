Od 6. februara im počinju teški dani: 3 znaka će jedva čekati da prođe Merkur u Ribama

Kada se Merkur nađe u Ribama, logika ustupa mjesto intuiciji, a emocije mogu da zamaskiraju jasnoću misli. Ovaj tranzit donosi apstraktan, poetičniji način razmišljanja, ali i veću sklonost ka nesporazumima, zaboravnosti i pogrešnim procjenama.

Kako Merkur u Ribama utiče na sve znakove?

Uglavnom tokom Merkura u Ribama biramo riječi srcem, a ne glavom, što može biti prilično komplikovano u svakodnevnoj komunikaciji.

Na globalnom nivou, Merkur u Ribama utiče na sve znakove Zodijaka tako što pojačava maštu, empatiju i potrebu da se sluša unutrašnji glas.

Istovremeno, racionalno planiranje, precizni dogovori i jasni rokovi mogu da postanu problem. U narednom periodu očekujte da ćete odluke ponekad donositi impulsivno, često bez svih potrebnih informacija, pa je važno provjeravati činjenice i ne oslanjati se samo na utisak.

Ipak, za tri znaka ovaj tranzit može biti posebno izazovan.

Blizanci

Kao znak kojim vlada Merkur, Blizanci snažno osjećaju svaku njegovu promenu. U Ribama im Merkur donosi konfuziju, rasejanost i osjećaj da gube kontrolu nad informacijama. Komunikacija s drugima može biti puna nesporazuma, a obećanja koje dajete u ovom periodu teško se ispunjavaju.

Djevica

Djevica prirodno teži redu, analizi i jasnim pravilima, što je u direktnom sukobu s energijom Riba! Tokom ovog tranzita, Djevice mogu imati utisak da im izmiču detalji i da drugi ne poštuju dogovore. Preopterećenost tuđim emocijama dodatno otežava fokus i donošenje racionalnih odluka, pa pokušajte malo više da mislite o sebi.

Strijelac

Strijelčevi mogu da imaju problem s koncentracijom i jasnim izražavanjem stavova narednih nedjelja. Merkur u Ribama ih podstiče na idealizam, ali i na pretjerana očekivanja od drugih. Zbog toga su razočaranja češća, naročito u razgovorima vezanim za posao i porodične odnose, piše glossy.

