Indonezija će se povući iz Trumpovog Odbora mira, ako Palestina ne dobije nezavisnost

Indonezija bi mogla napustiti Odbor mira američkog predsjednika Donalda Trumpa ukoliko ciljevi nezavisnosti Palestine ne budu unaprijeđeni, javila je državna novinska agencija Antara.izjavio je: “Ako se pridružimo Odboru mira, nismo obavezni da pratimo kad se njihove odluke ne poklapaju s našim stavovima. Drugo, ako se ništa ne može promijeniti, spreman je da se povuče iz Odbora.” Tako je njegove riječi prenio zamjenik predsjednika Indonezijskog vijeća uleme, Cholil Nafis, novinarima.

Prabowo je pojasnio da “ako politika Odbora kasnije uključi korake koji nisu u skladu s našim stavom, mi (Indonezija) ćemo se suzdržati i nećemo učestvovati. Ako se pokaže da nam to u potpunosti ne odgovara i da Indonezija ne može ništa učiniti, predsjednik je spreman da se povuče iz Odbora”, dodao je Nafis,pišu Vijesti

Ministar vanjskih poslova Sugiono istaknuo je da je indonezijski predsjednik otvorio opciju povlačenja ako smjer odbora ne bude u skladu s ciljevima Indonezije.

– Ako se ne poklapa s onim što želimo: prvo, mir u Gazi na neposredan rok; zatim širi mir u Palestini, i konačno nezavisnost i suverenitet Palestine – rekao je. “To je pravac koji želimo postići i mislim da su to naši koridori.”

Trump je 15. januara najavio osnivanje Odbora mira kao dio šireg plana za Gazu, pod kojim je postignut primirje 10. oktobra 2025. godine. Odbor je kasnije ovlašten Rezolucijom 2803 Vijeća sigurnosti UN-a u novembru 2025.

Facebook komentari