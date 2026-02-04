Bivša supruga Bila Gejtsa o Epstinovim dokumentima: To su bolna vremena, svi moraju odgovarati

Melinda Gejts (Gates), milijarderka, filantropkinja i bivša supruga Bila Gejtsa (Bill Gates) izjavila je da je pominjanje njegovog imena u novim dosijeima koji se odnose na pokojnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) izazvalo sjećanja na bolna vremena u njenom braku.Kako je kazala, osjeća nevjerovatnu tugu zbog optužbi protiv Epstina i smatra kako svi oni koji su spomenuti u dokumentima, uključujući njenog bivšeg supruga, moraju odgovarati.

– Tako sam sretna što sam daleko od sve te prljavštine – rekla je.

Par se razveo 2021. godine nakon 27 godina braka.

Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa uključuju Epstinovu tvrdnju da je Bil Gejts obolio od spolno prenosive bolesti. On je tu tvrdnju nazvao “apsolutno apsurdnom”.

– Ove tvrdnje, od dokazanog, nezadovoljnog lažljivca, su apsolutno apsurdne i potpuno lažne – rekao je glasnogovornik Gejtsa o optužbama.

Gejts nije optužen za bilo kakvo krivično djelo ni od jedne Epstinove žrtve, a činjenica da je njegovo ime u dosijeima ne implicira bilo kakvu kriminalnu aktivnost,piše Avaz

Američki mediji su izvijestili da je Melinda Gejts prije njihovog razvoda bila uznemirena zbog veze svog supruga s Epstinom,piše Avaz

– Jedino što ovi dokumenti pokazuju je Epstinova frustracija što nije imao stalnu vezu s Gejtsom i koliko je daleko bio spreman ići da ih namami u zamku i okleveta – glasnogovornik Bila Gejtsa je rekao.

