Učenik nožem teško ranio učiteljicu u Francuskoj

Objavljeno prije 2 sata

Učenik srednje škole u južnoj Francuskoj u utorak je izbo nastavnicu likovne umjetnosti, ostavivši 60-godišnjakinju u kritičnom stanju, izjavio je tužilac.

Učenik iz razreda mladih tinejdžera, izbo je nastavnicu najmanje tri puta. Kasnije je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, rekao je Raphael Balland, javni tužilac u gradu Toulon.

Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray izjavio je da ide u srednju školu La Guicharde u mjestu Sanary-sur-Mer, gdje se napad dogodio.

– Moje misli su odmah uz žrtvu, njenu porodicu i cijelu obrazovnu zajednicu, čiji duboki šok dijelim – napisao je na X-u,pišu Vijesti

Francuska je u posljednje vrijeme zabilježila niz incidenata u kojima su učenici napadali nastavnike ili druge učenike. Prošle godine 14-godišnji učenik optužen je za ubistvo nastavnice, dok je u aprilu učenik u Nantesu ubio djevojku i ranio nekoliko drugih učenika u nizu uboda.


