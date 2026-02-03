Učenik nožem teško ranio učiteljicu u Francuskoj

Učenik iz razreda mladih tinejdžera, izbo je nastavnicu najmanje tri puta. Kasnije je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, rekao je Raphael Balland, javni tužilac u gradu Toulon.

Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray izjavio je da ide u srednju školu La Guicharde u mjestu Sanary-sur-Mer, gdje se napad dogodio.

– Moje misli su odmah uz žrtvu, njenu porodicu i cijelu obrazovnu zajednicu, čiji duboki šok dijelim – napisao je na X-u,pišu Vijesti

Francuska je u posljednje vrijeme zabilježila niz incidenata u kojima su učenici napadali nastavnike ili druge učenike. Prošle godine 14-godišnji učenik optužen je za ubistvo nastavnice, dok je u aprilu učenik u Nantesu ubio djevojku i ranio nekoliko drugih učenika u nizu uboda.

