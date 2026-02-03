Kolaps pravosuđa u TK: Štrajk traje 65 dana

Podsjećamo, više od dva mjeseca traje štrajk uposlenih u pravosuđu TK, odnosno, dijela administrativno tehničkog osoblja u općinskim sudovima, Kantonalnom sudu i Kantonalnom tužilaštvu TK. Štrajk je počeo jer su uposleni tražili da se njihov rad više vrednuje kao i određene dodatke, a nastavio se kada je za njih kolektivni ugovor potpisao sindikat sa federalnog nivoa, jer Vlada TK kantonalni sindikat ne priznaje za partnera. Štrajkači se nadaju da će se konačno nešto riješiti.

„Postoje neki nagovještaji da bi se nama moglo izaći u susret, pod uslovom da prihvatimo ono što vlast diktira. To će biti tema razgovora štrajkačkog odbora. Ja bih prvi volio da se ovo završi. Bar se pomaklo nešto jer je održano nekoliko sastanaka sa rukovodiocima“- ispričao je Damir Smajić, uposlenik Kantonalnog tužilaštva TK.Inače, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica pravosuđa i uprave Nataša Marošević održali su jučer sastanak sa rukovodiocima pravosudnih institucija čiji zaposlenici već izvjesno vrijeme štrajkom izražavaju nezadovoljstvo materijalnim statusom. Razgovarano je o stanju u pravosudnim institucijama, izazovima s kojima se suočavaju zaposleni, kao i mogućnostima za unapređenje njihovog statusa i materijalnih prava,pišu Vijesti

„Vlada Tuzlanskog kantona je spremna da, u skladu sa važećom zakonskom regulativom i odredbama postojećeg Kolektivnog ugovora, nastavi tražiti održiva rješenja koja će doprinijeti stabilnosti pravosudnog sistema i boljem materijalnom položaju zaposlenih“, poručili su iz Vlade.U ime pravosudnih institucija sastanku su prisustvovali glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK Vedran Alidžanović, predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, v.d. predsjednica Općinskog suda u Tuzli Alvira Selimović Halilčević, predsjednice općinskih sudova u Lukavcu i Banovićima Enisa Hankić i Envera Kukić, te predsjednik Općinskog suda u Srebreniku Muhamed Vejzović.

„Naši rukovodioci znaju koliko sudski asistenti i drugo osoblje radi u sudu i koji teret nose i pozivam ih da nađu način da sjedemo za sto i pregovaramo. Neka samo realno sagledjau stvari kako stoje. Koji je to teret posla koji snosimo. Da se razumijemo, naša plata je malo veća od minimalca, a zadaci i odgovornost, daleko veći“, kazala je na protestu danas Nusmira Likić, uposlenica Općinskog suda Tuzla.

Zbog štrajka od 65 dana, rad pravosudnih institucija je otežan, posljedice se itekako osjete jer je otkazano stotine ročišta, a predmeti se gomilaju.

