Upozorenje na obilne padavine i olujne udare vjetra u KS

da odmah poduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja”, kažu u saopćenju za javnost Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Prema najavama, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine te djelomično jugozapadnim područjima Bosne, očekuje se između 50 i 80 l/m² padavina, dok se u Hercegovini, zapadnim i djelomično centralnim područjima Bosne prognoziraju udari vjetra od 60 do 80 km/h, a na krajnjem jugozapadu Bosne povremeno i do 90 km/h.

Postoji mogućnost da kišne padavine i jaki udari vjetra zahvate i područje Kantona Sarajevo.

“U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, svi nadležni subjekti dužni su odmah poduzeti neophodne aktivnosti radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara. Posebno se nalaže priprema adekvatnih snaga i materijalno-tehničkih sredstava kako bi se osigurao brz i efikasan odgovor na moguće posljedice nevremena.

Poseban apel upućuje se općinskim službama civilne zaštite da svoje organizovane snage stave u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora i reagovale u skladu s planovima zaštite i spašavanja. Također, pravna lica koja izvode radove na građevinskim objektima pozivaju se da uklone ili adekvatno osiguraju sve predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogli pasti s krovova ili građevinskih skela i time ugroziti sigurnost građana”, ističu iz KUCZ KS,pišu Vijesti

Preporučuju i sugrađanima da s balkona i drugih otvorenih prostora uklone predmete koji bi mogli biti nošeni vjetrom, da ne parkiraju vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju boravak u prirodi tokom trajanja narandžastog upozorenja.

“Svi subjekti i građani dužni su odmah, po saznanju o opasnosti ili pojavi koja može dovesti do prirodne ili druge nesreće, obavijestiti Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121, koji je dostupan 24 sata dnevno. Apelujemo na odgovorno ponašanje i pravovremeno postupanje kako bi se spriječile eventualne štete i zaštitili životi građana”, naglašavaju iz Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo.

