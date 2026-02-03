Kina počela proizvodnju letećeg auta: Prve isporuke krajem godine

Prototip u predproizvodnoj fazi, nazvan “Aircraft carrier car”, predstavljen je na Sajmu automobila u Šangaju prošlog proljeća. Troosovinski stroj nosi ime Land Aircraft Carrier, a u njegovom zadnjem dijelu nalazi se odjeljak za avion s električnim pogonom i mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL),pišu Vijesti

Automobil je dug 5,5 m, širok 2 m i visok 2 m. Radi na 800-voltnom električnom sistemu i ima hibridni pogon koji mu omogućava da pređe više od 1.000 km bez punjenja ili točenja goriva. Izrađen je uglavnom od karbonskih vlakana i ima šest rotora. Napomenuto je da je eVTOL dobio certifikat u Kini.

Prema izvještaju Financial Timesa od 6. novembra, kineska kompanija EHang planira u narednim godinama pokrenuti usluge letećih taksija sa glavnih aerodroma.

Prema riječima CFO-a kompanije Conora Yanga, vožnje će koštati između 200 i 300 juana (28–42 dolara), što je nešto skuplje od vožnje taksijem u premium klasi.

