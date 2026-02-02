Uhapšen muškarac iz BiH: Pred djecom ubio ženinog brata

Borislav Bojanić (44), osumnjičeni za ubistvo muškarca u Bojancima u Sloveniji, uhapšen je kasno poslijepodne u Hrvatskoj, saopštila je Policijska uprava Novo Mesto.

Prema informacijama, hapšenje je izvršeno u saradnji s hrvatskim sigurnosnim vlastima, prenosi Delo.



– Sve okolnosti ovog događaja još uvijek istražuje Odeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto. Više detalja bit će javnosti predstavljeno sutra – navela je policija.Borislav Bojanić iz Bosanskog Novog, koji se sumnjiči da je u Bojancima kod Črnomelja ubio Darka S., brata svoje žene, prema pisanju portala Zurnal24.si i izjavama komšija, najvjerovatnije je pobjegao u Hrvatsku nakon zločina, prenijele su Nezavisne,piše Avaz

Ranije je slovenska policija saopštila da traga za Borislavom Bojanićem koji je nakon izvršenog zločina pobjegao pješice, te su građane upozorili da mu se ne približavaju jer može biti opasan.

