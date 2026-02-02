Ubijen Putinov čovjek

Zločin se dogodio 19. januara, a vijest je objavio britanski “The Mirror”, navodeći da je Beljajev ubijen ispred svog ureda. Beljajev je bio visoki dužnosnik Roskomnadzora, agencije koja stoji iza moskovskog režima internetske represije , koji uključuje blokiranje web stranica, ograničavanje internetskog prometa i provođenje online cenzure diljem zemlje.

Kao zamjenik voditelja Odjela za kontrolu i nadzor komunikacija, bio je posebno odgovoran za ometanje rada web stranica, uključujući društvene mreže, te usporavanje mreža poput X-a ili YouTubea, kao i drugih zapadnih platformi

Incident se dogodio u sjedištu agencije, samo nekoliko minuta od Kremlja , na ulazu u glavnu zgradu Roskomnadzora. Zločin je počinio 16-godišnji tinejdžer. Dječak je navodno već hodao hodnicima i zgradom prošlog mjeseca, u decembru, a čini se da je u trenutku incidenta bio blizu ulaza s nožem.

Misteriozno, ruske vlasti nisu javno potvrdile smrt . Ubojstvo je, prema lokalnim izvješćima, praktički “nestalo” iz javne sfere, u onome što se čini kao potpuna medijska blokada koju je navodno naredila Federalna sigurnosna služba (FSB), nasljednica zloglasnog KGB-a.

Prema ruskom istraživačkom Telegram kanalu “VCHK-OGPU”, koji ima veze sa sigurnosnim službama, tinejdžer je ubo Beljajeva u prsa, ubivši ga na mjestu .

Državni istražitelji vjeruju da je dječak prezirao agenciju zbog njezine cenzorske uloge i da je napad planirao sedmicama.

A schoolboy stabbed a senior Russian official to death In Moscow, a 16-year-old schoolboy named Artyom fatally stabbed Alexei Belyaev, deputy head of a department at Roskomnadzor, the Russian federal censorship agency overseeing communications control and supervision, as Belyaev… pic.twitter.com/4X2zoQ7WsD — Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2026



Također se tvrdi da je pokrenut kazneni postupak u vezi s najtežom optužbom za ubojstvo, koja uključuje ubojstva motivirana političkom ili ideološkom mržnjom. Međutim, ne postoji javni sudski zapis o tom slučaju.

Vjeruje se da je incident izašao na vidjelo tek kada je dječakova majka na internetu objavila da očajnički traži odvjetnika nakon što je njezin sin pritvoren zbog sumnje na ubojstvo . Njezina objava je kasnije izbrisana.

Navodno je i škola tinejdžera potvrdila da je prestao pohađati školu ubrzo nakon 19. januara. Čini se da je FSB zataškao i cenzurirao incident, potpuno “klasificirajući slučaj”.

Jedini drugi pokazatelj da je Beljajev mrtav je njegova osobna iskaznica i porezni broj, koji su poništeni 19. siječnja, što je obično trenutak kada se smrt službeno registrira.

Facebook komentari