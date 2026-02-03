Svijet

SAD oborile iranski dron

48.2K  
Objavljeno prije 2 sata

Američki borbeni zrakoplov oborio je iranski dron u Arapskom moru rano u utorak ujutro nakon što se agresivno približio američkom nosaču aviona, saopštila je američka vojska.

Incident se dogodio dok je američki brod “Abraham Linkoln” plovio preko Arapskog mora, oko 800 kilometara od južne obale Irana.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) plovio je Arapskim morem otprilike 800 kilometara od južne obale Irana kada je iranski dron Shahed-139 nepotrebno manevrirao prema brodu. Iranski dron nastavio je letjeti prema brodu unatoč mjerama deeskalacije koje su poduzele američke snage koje djeluju u međunarodnim vodama“, rekao je glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), kapetan Tim Hawkins.

Hawkins je rekao da je borbeni zrakoplov F-35C lansiran s nosača zrakoplova oborio dron u samoobrani kako bi zaštitio brod i njegovu posadu. Nijedan američki vojnik nije ozlijeđen, niti je oštećena američka oprema.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh