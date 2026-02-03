SAD oborile iranski dron

Incident se dogodio dok je američki brod “Abraham Linkoln” plovio preko Arapskog mora, oko 800 kilometara od južne obale Irana.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) plovio je Arapskim morem otprilike 800 kilometara od južne obale Irana kada je iranski dron Shahed-139 nepotrebno manevrirao prema brodu. Iranski dron nastavio je letjeti prema brodu unatoč mjerama deeskalacije koje su poduzele američke snage koje djeluju u međunarodnim vodama“, rekao je glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), kapetan Tim Hawkins.

Hawkins je rekao da je borbeni zrakoplov F-35C lansiran s nosača zrakoplova oborio dron u samoobrani kako bi zaštitio brod i njegovu posadu. Nijedan američki vojnik nije ozlijeđen, niti je oštećena američka oprema.

