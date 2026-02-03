Predsjednik Erdogan obavio važan sastanak iza zatvorenih vrata

Turski predsjednik i saudijski prijestolonasljednik razgovarali su, prema Anadolu, na ulazu u palaču, nakon čega je uslijedilo predstavljanje delegacija, a zatim i bilateralni sastanak na razini delegacija. Razgovori u palači Al Yamama održani su iza zatvorenih vrata.

U sklopu Erdoganovog posjeta, održat će se i Saudijsko-turski poslovni forum, koji organiziraju tursko Ministarstvo trgovine i Odbor za vanjske ekonomske odnose (DEIK), prema pisanju Daily Sabaha.

U turskoj delegaciji su, između ostalih, prva dama Turske Emine Erdogan , turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, kao i ministri financija, socijalnih usluga, energetike, industrije, mladih i sporta te zdravstva.

Turski predsjednik je prethodno, nakon sjednice vlade u Ankari, izjavio da će tijekom posjeta Saudijskoj Arabiji i Egiptu razgovarati o bilateralnim odnosima, sigurnosnoj suradnji, obnovi Pojasa Gaze i naporima za smanjenje napetosti u vezi s Iranom .

