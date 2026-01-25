Pucnjava koja mijenja politiku: Trumpova popularnost u padu, kontrola Kongresa sve neizvjesnija

Kod kuće se Trump prepire s predsjednikom američke središnje banke dok mu je rejting odobravanja pao na niskih 40, prema anketama javnog mnijenja.

Dakle, pucnjava u ICE-u u Minnesoti dodatno pogoršava Trumpovu krizu usred rastućeg protivljenja agresivnoj imigracijskoj politici administracije.

Prostestanti u Minneapolisu već prkose arktičkom vremenu kako bi izašli na ulice i osudili ubistvo 37-godišnjeg Alexa Prettija od strane saveznih imigracijskih agenata. Demonstracije se šire diljem zemlje.

Ljutnja se pojačava zbog ubojstva Renee Good od strane agenata ICE-a u Minnesoti manje od tri tjedna ranije.

Trump je stekao reputaciju nekoga ko napreduje u kaosu.

No kritike s kojima se suočava na domaćem i međunarodnom planu te njegova opadajuća popularnost mogli bi umanjiti šanse njegove Republikanske stranke da zadrži kontrolu nad američkim Kongresom na međuizborima u novembru.

