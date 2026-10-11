Ko su hutisti i zašto napadaju Saudijsku Arabiju?

Nakon što je u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskoj prijestolnici Rijadu poginulo najmanje 12 ljudi, a više od 300 ih je ozlijeđeno, ponovno je u središte pozornosti došla jedna od najmoćnijih oružanih skupina na Bliskom istoku – jemenski hutisti.

Pobunjenici koje podržava Iran preuzeli su odgovornost za subotnji napad, treći na istu zračnu luku u samo tjedan dana. Među poginulima je i američki državljanin, a američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost uključivanja SAD-a u vojne operacije protiv hutista.

Napad je dodatno zaoštrio sukob koji traje više od desetljeća i ponovno otvorio pitanje može li rat u Jemenu prerasti u još širi regionalni sukob.

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Tko su zapravo hutisti?

Hutisti su naoružani politički i vjerski pokret koji je nastao tijekom 1990-ih na sjeveru Jemena. Pripadaju zejdijskoj grani šijitskog islama, a njihovo službeno ime je Ansar Allah, odnosno Božji pomagači.

Pokret je ime dobio po obitelji Huti, iz koje potječu njegovi osnivači. Danas ga vodi Abdul Malik al-Huti.

Hutisti su se postupno razvili iz lokalnog vjerskog pokreta u snažnu vojnu organizaciju. Protive se američkom i izraelskom utjecaju na Bliskom istoku, a Iran im pruža političku i vojnu potporu.

Dio su takozvane osovine otpora, neformalnog saveza skupina koje podržava Iran, a kojem pripadaju i libanonski Hezbolah te palestinski Hamas.

Kontroliraju područja na kojima živi većina stanovnika Jemena

Hutisti su 2014. zauzeli glavni grad Jemena Sanu, a sljedeće godine njihovo je napredovanje dovelo do međunarodne vojne intervencije.

Unatoč godinama bombardiranja i sukoba, uspjeli su zadržati kontrolu nad velikim dijelom sjevernog i zapadnog Jemena.

Prema procjenama, kontroliraju otprilike četvrtinu do trećine teritorija zemlje, ali na tim područjima živi većina jemenskog stanovništva, prema nekim procjenama između 70 i 80 posto.

Međunarodno priznata jemenska vlada kontrolira druge dijelove zemlje, uz potporu Saudijske Arabije i saveznika. Jemen je zbog dugogodišnjeg rata politički i teritorijalno podijeljen.Zašto ratuju protiv Saudijske Arabije?

Glavni razlog je dugogodišnje suparništvo Saudijske Arabije i Irana, dviju velikih regionalnih sila koje se bore za politički i vojni utjecaj na Bliskom istoku.

Saudijska Arabija, čija je dominantna vjerska tradicija sunitski islam, strahovala je da bi hutisti mogli potpuno preuzeti susjedni Jemen i pretvoriti ga u državu pod snažnim iranskim utjecajem.

Zbog toga je 2015. okupila koaliciju arapskih država koja je, uz američku potporu, vojno intervenirala kako bi pomogla međunarodno priznatoj jemenskoj vlasti.

Saudijske snage godinama su bombardirale položaje hutista, dok su pobunjenici uzvraćali raketnim napadima i dronovima na saudijske gradove, zračne luke i naftna postrojenja.

Unatoč velikoj vojnoj nadmoći, Saudijska Arabija nije uspjela poraziti hutiste niti ih istisnuti s većine područja koja su zauzeli.

Rat je pritom izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu. Milijuni Jemenaca ostali su bez sigurnog pristupa hrani, zdravstvenoj skrbi i osnovnim životnim potrepštinama.

Zašto je sukob ponovno eskalirao?

U travnju 2022. uz posredovanje Ujedinjenih naroda dogovoreno je primirje koje je znatno smanjilo intenzitet sukoba. Iako formalno primirje nije trajno produženo, razdoblje relativnog zatišja nastavilo se i nakon njegova isteka.

Situacija se ponovno počela pogoršavati nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. i početka rata u Gazi.

Hutisti su tada počeli ispaljivati projektile i dronove prema Izraelu te napadati brodove u Crvenom moru, tvrdeći da time pružaju potporu Palestincima.

Nova velika prekretnica dogodila se u srpnju ove godine.Hutisti su 20. srpnja proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, poručivši da saudijskim brodovima neće dopustiti prolazak kroz strateški važan tjesnac Bab al-Mandab.

Tvrdili su da je riječ o odgovoru na dugogodišnju saudijsku blokadu Jemena i napade na zračnu luku u Sani. Saudijska Arabija odbacila je njihove optužbe i najavila odlučan odgovor.

Novi napadi i velika saudijska ofenziva

Tijekom rujna hutisti su u iznenadnoj ofenzivi zauzeli dodatna područja uz obalu Crvenog mora, što je potaknulo novu saudijsku vojnu operaciju.

Početkom listopada koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula je opsežne zračne napade na položaje hutista, uključujući ciljeve u glavnom gradu Sani i duž obale.

U kopnenu ofenzivu uključile su se i snage lojalne međunarodno priznatoj jemenskoj vladi, uz potporu regionalnih saveznika.

Hutisti su odgovorili napadima na saudijsku infrastrukturu, uključujući zračne luke, luke i naftna postrojenja.

Zašto je ovo opasno za cijeli svijet?

Sukob nije ograničen samo na Jemen i Saudijsku Arabiju.

Hutisti kontroliraju područja u blizini tjesnaca Bab al-Mandab, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom,piše Index

Tim pravcem prolaze trgovački brodovi i tankeri koji povezuju Aziju s Europom preko Sueskog kanala.

Napadi na brodove ili zatvaranje prolaza mogli bi poremetiti međunarodnu trgovinu, povećati troškove prijevoza i dodatno podići cijene nafte.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da Iran podržava hutiste, dok je Saudijska Arabija jedan od najvažnijih američkih saveznika na Bliskom istoku.

Nakon subotnjeg napada na Rijad, u kojem je poginuo i američki državljanin, Washington razmatra mogući vojni odgovor.

Zbog toga postoji opasnost da se dugogodišnji rat u Jemenu pretvori u još jedan veliki sukob u koji bi se izravno uključile regionalne i svjetske sile.

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