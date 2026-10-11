Jovo Lukić u višemilionskom transferu ide u novi klub, a u sve je “upetljan“ Novak Đoković?

Sjajne partije u rumunskoj Universitatei iz Kluža mogle bi donijeti veliki transfer za bh. napadača Jovu Lukića (27), koji se našao na meti francuskog prvoligaša Le Mana.

Francuski klub, koji se nakon 16 dugih godina vratio u elitni razred Ligue 1, spreman je izdvojiti čak pet miliona eura za usluge 27-godišnjeg napadača. Posebno je zanimljivo da se među investitorima ovog ambicioznog kluba nalaze svjetske sportske zvijezde poput Novaka Đokovića, Tiboa Kurtoe (Thibaut Courtois) i bivšeg vozača Formule 1 Felipea Mase (Felipe Massa),piše Avaz

Od prvog strijelca lige do nastupa na Mundijalu

Lukić iza sebe ima fantastičnu sezonu u rumunskoj Superligi u kojoj je sa 18 postignutih pogodaka ponio laskavu titulu najboljeg strijelca šampionata.

Zbog takvog učinka bio je na meti mnogih klubova već tokom ljetnog prelaznog roka. Između ostalih, za njegove usluge bio je zagrijan i FCSB, ali je prvi čovjek tog kluba Điđi Bekali (Gigi Becali) na kraju odustao upravo zbog visokog obeštećenja koje su Rumuni tražili.

Dobre klupske igre donijele su mu i poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za Mundijal u Sjevernoj Americi, gdje se ubilježio u strijelce na utakmici protiv Kanade.

Odlazak u Francusku na pomolu

Iako je u tekućoj takmičarskoj sezoni do sada postigao dva pogotka u prvenstvu, Lukićev kontinuitet i dokazani golgeterski kvalitet drže ga na visokom mjestu želja francuskog povratnika u elitu.

Ostaje da se vidi hoće li rukovodstvo Le Mana tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka konkretizovati ponudu i zvanično preseliti bh. reprezentativca u francuski šampionat.

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