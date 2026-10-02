Krvavi napad na aerodrom u Rijadu: Poginulo 13 osoba, više od 300 povrijeđenih, putnici zarobljeni u haosu!

Snimak do kojeg je došla Al Arabiya English prikazuje trenutak kada je projektil Huta pogodio Međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu (Riyadh), dok su putnici čekali ukrcavanje na letove. Među njima su bili i vjernici koji su obavili umru.Prema navodima Al Arabiya English, pozivajući se na saudijske vlasti, u subotnjem napadu život je izgubilo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno.Ni nedjelja nije donijela smirivanje situacije. U novom napadu na aerodromu je izbio požar, a povrijeđeno je još nekoliko osoba.

Napadi se dešavaju u jeku sve veće eskalacije sukoba u Jemenu. Saudijska Arabija (Saudi Arabia) posljednjih je sedmica intenzivirala vojnu kampanju protiv hutijskih snaga, nakon čega su uslijedile prijetnje novim napadima.

Upozorenje aviokompanijama

Jemenski Huti su u nedjelju ponovo upozorili aviokompanije, zaposlenike aerodroma i putnike da ne koriste saudijske aerodrome. Poručili su da njihovo upozorenje trebaju shvatiti ozbiljno, ističući da je Saudijska Arabija odgovorna za neuspjela presretanja projektila,piše Avaz

Svi letovi iz Rijada i prema ovom gradu i dalje su obustavljeni ili preusmjereni, a za sada nema naznaka kada bi aerodrom mogao nastaviti s radom. Područje aerodroma osigurava veliki broj policajaca, svi ulazi su blokirani, dok je rasvjeta oko kompleksa prigušena.

Letovi kroz zračni prostor

Huti su još prošle sedmice uputili, kako su naveli, „posljednji put“ upozorenje svjetskim aviokompanijama zbog posljedica letenja kroz saudijski zračni prostor, koji smatraju područjem izvođenja svojih vojnih operacija.

Subotnji napad bio je najsmrtonosniji napad na Saudijsku Arabiju u više od deset godina. Oštre osude stigle su iz brojnih zemalja svijeta, prenose Al Jazeera i Reuters.

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