Najbolji u Juventusu: Alajbegović asistirao u remiju sa Cagliarijem

Fudbaleri Juventusa osvojili su bod na gostovanju kod Cagliarija odigravši 1:1, a važnu ulogu u izjednačujućem pogotku imao je bh. fudbaler Kerim Alajbegović.Cagliari je poveo u 20. minuti golom Daniela Maldinija. Juventus je imao inicijativu i posjed lopte od oko 70 posto, ali u prvom poluvremenu nije uspio pronaći put do protivničke mreže.Trener Juventusa pokušao je promijeniti stanje na terenu uvođenjem Kerima Alajbegovića i Edona Žegrove, a izmjene su donijele dodatnu energiju u napadu gostiju.

Juventus je u nastavku pojačao pritisak, stvarao prilike i tražio put do izjednačenja. Nagrada je stigla u 81. minuti, kada je Alajbegović sjajno centrirao, a Kolo Muani glavom pogodio za 1:1,pišu Vijesti

Juventus je potom mogao do potpunog preokreta. Ponovo su u glavnim ulogama bili Alajbegović i Muani, ali je nakon centaršuta bh. fudbalera francuski napadač pogodio prečku.

Stara dama tako je morala biti zadovoljna bodom, dok je Alajbegović svojim nastupom i asistencijom pokazao da je najbolji pojedinca u ekipi.

Alajbegović je i zvanično bio najbolji ocijenjeni igrač gostiju prema sofascoreu – 8.0.

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