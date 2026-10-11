Novi detalji ubistva kineske manekenke čija je lubanja nađena u loncu za juhu

Sudjenje za brutalno ubojstvo hongkonške manekenke i influencerice Abby Choi (28), koja je 2023. ubijena i raskomadana, otkrilo je nove detalje o sukobu s obitelji njezina bivšeg supruga. Prema tvrdnjama tužiteljstva, u pozadini ubojstva bila je svađa oko prodaje luksuznog stana vrijednog oko osam milijuna eura, a na sudu je svjedočila i majka ubijene manekenkeNa Visokom sudu u Hong Kongu za ubojstvo su optuženi njezin bivši suprug Alex Kwong (31), njegov otac, umirovljeni policajac Kwong Kau (68), i njegov stariji brat Anthony Kwong (35). Sva trojica izjasnila su se da nisu kriva.

Tužiteljstvo tvrdi da je obitelj planirala ubojstvo nakon što je Abby odlučila prodati stan u kojem je živio njezin bivši svekar. Njezina majka Cheung Yin-fa opisala je kako se odnos između dviju obitelji postupno pogoršavao, iako je njezina kći godinama financijski pomagala bivšem suprugu i njegovim roditeljima.

Majka zaplakala na sudu

Majka ubijene manekenke rasplakala se tijekom svjedočenja, osobito kada joj je prikazana snimka na kojoj njezina kći dočekuje goste u luksuznom stanu 21. veljače 2023., na dan kada je posljednji put viđena živa. “Moja kći bila je zaista dobra i brižna kći. Vjerovala je pogrešnim ljudima i pružila im dobrotu. Ta je obitelj zaista ugrizla ruku koja ju je hranila”, rekla je Cheung.

Optužila je obitelj Kwong da je godinama živjela na račun njezine kćeri, a pritom nije pridonosila ni odgoju dvoje djece koje je Abby imala s bivšim suprugom. Prema tvrdnjama tužiteljstva, glavni razlog sukoba bio je luksuzni stan u stambenom kompleksu Kadooria u hongkonškoj četvrti Ho Man Tin.

Stan, čija se vrijednost procjenjivala na 72 milijuna hongkonških dolara, odnosno oko osam milijuna eura, bio je upisan na ime bivšeg svekra Kwonga Kaua. Abby je, prema majčinu svjedočenju, stan kupila za svoju djecu, ali ga je registrirala na svekrovo ime kako bi izbjegla plaćanje dodatnog poreza. Dogovor je navodno bio da svekar nekretninu čuva za njezinu djecu.Sukob je navodno doveo do ubojstva

Međutim, u lipnju 2022. Abby je odlučila prodati stan kako bi se s djecom preselila bliže njihovoj školi u četvrti Tuen Mun. Majka tvrdi da je bivši svekar tada fizički nasrnuo na Abby i zaprijetio da će ubiti nju i cijelu njezinu obitelj ako proda stan.

Tužiteljstvo smatra da je upravo taj sukob doveo do planiranja ubojstva. Prema njihovoj verziji događaja, Kwong Kau uključio je svoja dva sina u plan kako bi zadržao nekretninu. Prema svjedočenju majke, Abby je bivšem šogoru Anthonyju Kwongu dala dva milijuna hongkonških dolara, odnosno oko 220.000 eura, kako bi otvorio trgovinu vaflima.

Početkom 2023. zaposlio se i kao njezin zamjenski vozač, nakon što su on i njegova majka više puta tražili da mu Abby pronađe posao. Majka je ispričala i da je bivšem svekru davala 20.000 hongkonških dolara mjesečno te mu platila više od 200.000 hongkonških dolara medicinskih troškova tijekom teške bolesti.

Odvjetnici optuženih odbacuju prikaz prema kojem je obitelj Kwong financijski ovisila o manekenki. Odvjetnik Anthonyja Kwonga tvrdi da njegov klijent nije primao znatnu financijsku pomoć od Abby te da je trgovina vaflima otvorena na njezin zahtjev jer su njezina djeca voljela taj slatkiš.

Sukob je navodno doveo do ubojstva

Međutim, u lipnju 2022. Abby je odlučila prodati stan kako bi se s djecom preselila bliže njihovoj školi u četvrti Tuen Mun. Majka tvrdi da je bivši svekar tada fizički nasrnuo na Abby i zaprijetio da će ubiti nju i cijelu njezinu obitelj ako proda stan.

Tužiteljstvo smatra da je upravo taj sukob doveo do planiranja ubojstva. Prema njihovoj verziji događaja, Kwong Kau uključio je svoja dva sina u plan kako bi zadržao nekretninu. Prema svjedočenju majke, Abby je bivšem šogoru Anthonyju Kwongu dala dva milijuna hongkonških dolara, odnosno oko 220.000 eura, kako bi otvorio trgovinu vaflima.

Početkom 2023. zaposlio se i kao njezin zamjenski vozač, nakon što su on i njegova majka više puta tražili da mu Abby pronađe posao. Majka je ispričala i da je bivšem svekru davala 20.000 hongkonških dolara mjesečno te mu platila više od 200.000 hongkonških dolara medicinskih troškova tijekom teške bolesti.

Odvjetnici optuženih odbacuju prikaz prema kojem je obitelj Kwong financijski ovisila o manekenki. Odvjetnik Anthonyja Kwonga tvrdi da njegov klijent nije primao znatnu financijsku pomoć od Abby te da je trgovina vaflima otvorena na njezin zahtjev jer su njezina djeca voljela taj slatkiš.

Namamljena u automobil, pronađeni dijelovi tijela

Podsjetimo, Abby Choi nestala je 21. veljače 2023. Prema tvrdnjama tužiteljstva, optuženici su unaprijed unajmili kuću u hongkonškom području Tai Po i pripremili opremu za uklanjanje njezina tijela. Tužiteljstvo tvrdi da su je namamili u automobil pod izgovorom da će je odvesti po kćer u školu te da je tijekom vožnje napadnuta čekićem.

Tri dana nakon nestanka policija je u unajmljenoj kući pronašla dijelove njezina tijela. Ondje su pronađeni i čekić, stroj za mljevenje mesa, pile, noževi te dva lonca u kojima su bili njezini posmrtni ostaci. Tijelo je bilo raskomadano, a ostaci pohranjeni u hladnjaku, dok je lubanja pronađena u velikom loncu za juhu.

Alex i Anthony Kwong priznali su krivnju za ometanje zakonitog pokopa tijela, dok njihov otac odbacuje i tu optužbu. Sva trojica negiraju da su sudjelovala u ubojstvu. Suđenje se nastavlja sutra, kada bi majku ubijene manekenke trebala nastaviti ispitivati obrana njezina bivšeg supruga,piše Index

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