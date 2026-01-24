Grenlandska ministrica , poručila je, da nijedna strana sila ne smije odlučivati o mineralnim resursima Grenlanda

Grenlandska ministrica rudarstva Naaja Nathanielsen poručila je da nijedna strana sila ne smije odlučivati o mineralnim resursima Grenlanda, odbacujući tvrdnje američkog predsjednika Donald Trump da je s glavnim tajnikom NATO Mark Rutte postigao dogovor o resursima otoka.U izjavi za POLITICO, Nathanielsen je naglasila da je „sve na stolu osim suvereniteta“ te da Grenland neće prihvatiti odluke donesene izvan Grenlanda.

Trump je ranije zaprijetio carinama Europska unija ako ne prepusti Grenland Sjedinjene Američke Države, ali je kasnije govorio o „okviru za budući dogovor“. Grenland, međutim, poručuje da bilo kakva kontrola nad mineralima od strane drugih zemalja nije prihvatljiva.

Arktički otok raspolaže velikim zalihama rijetkih zemnih elemenata, kao i nafte, plina i metala ključnih za čistu energiju, ali većina resursa još nije iskorištena. Ideju mogućeg međunarodnog nadzornog odbora za minerale ministrica je odlučno odbacila kao odricanje od suvereniteta.

Ipak, ostavljena su vrata saradnji: Grenland je otvoren za multilateralne pregovore i razvoj postojećeg rudarskog sporazuma sa SAD-om iz 2019, ali bez „trgovanja mineralima za suverenitet“. Nakon razgovora u Nuuk s grenlandskim premijerom Jens Frederik Nielsen, danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je da se traži održiv put saradnje s Amerikancima.

Grenland istovremeno jača veze s EU, s kojom je 2023. potpisao strateško partnerstvo o mineralima. Nathanielsen je zaključila da je situacija mirnija nego ranije, ali i da je postalo jasno kako je SAD „saveznik, ali ne nužno prijatelj u ovom trenutku“.

