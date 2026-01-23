Evo kolika će biti najniža penzija u FBiH ako imate 15, 20, 30 ili 40 godina staža

Najvažnija izmjena odnosi se na član 81. Zakona o PIO/MIO, koji reguliše najnižu i zagarantovanu penziju. Umjesto jedinstvenog iznosa za sve, novi zakon predviđa da visina najniže penzije zavisi od broja godina ostvarenog radnog staža.

Prema važećim propisima, minimalna penzija u Federaciji BiH iznosi 670 KM i isplaćuje se svim korisnicima čija je obračunata penzija niža od tog iznosa, bez obzira na dužinu staža. Novi model, međutim, važiće isključivo za nove penzionere.

Koliko će iznositi najniža penzija?

Prema tabeli objavljenoj uz Prijedlog zakona i procjenama Vlade FBiH, najniža penzija će se određivati kao procenat prosječne penzije, i to:

– 15–20 godina staža: oko 60% prosječne penzije – približno 437 KM

– 20–30 godina staža: oko 70% prosječne penzije – približno 510 KM

– 30–35 godina staža: oko 80% prosječne penzije – približno 583 KM

– 35–40 godina staža: oko 90% prosječne penzije – približno 656 KM

– Preko 40 godina staža: oko 95% prosječne penzije – približno 693 KM

Napomena: Iznosi su okvirni i odnose se na početni period primjene zakona, te će se mijenjati u skladu sa redovnim usklađivanjima penzija, koja su planirana dva puta godišnje.

U starosni staž računa se i poseban, odnosno ratni staž, i to dvostruko u odnosu na stvarni period učešća u odbrani Bosne i Hercegovine.

Da bi izmjene Zakona o PIO/MIO stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, čija je sjednica zakazana za petak, 23. januara.

