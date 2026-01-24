Delić potvrdio: Od 5. februara penzije u FBiH veće za 11,6 posto

Usvajanjem Zakona stvoreni su uslovi da već od 5. februara počne isplata uvećanih penzija, i to za svih 465.000 penzionera u Federaciji BiH, uz povećanje od 11,6 posto u okviru prvog, januarskog usklađivanja. U skladu s novim Zakonom, u drugom, polugodišnjem usklađivanju penzije će dodatno rasti između 5 i 6 posto, što će u konačnom zbiru značiti ukupno povećanje penzija veće od 17 posto u 2026. godini, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

“Rezultat je to nove, predvidive formule za usklađivanje penzija, koja se temelji na kombinaciji indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta prosječne plate u omjeru 60 naprema 40 posto i obratno, uz primjenu povoljnijeg pokazatelja za penzionere u svakom konkretnom obračunu. Time se po prvi put uklanja neizvjesnost oko budućih povećanja penzija i osigurava redovno i pravednije usklađivanje”, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Osim novog modela usklađivanja, Zakon donosi i niz drugih važnih izmjena, među kojima su uvođenje dva redovna usklađivanja penzija godišnje, umjesto dosadašnjeg jednog, preciznije uređenje prava na naknadu troškova sahrane, čime se pravo proširuje na lica koja su te troškove stvarno i snosila, izmjene člana 81 koje podrazumijevaju uvođenje diferenciranih minimalnih penzija u skladu s godinama staža.

Zakonom je propisano da se stečena prava penzionera ne mogu umanjivati, da penzije ne mogu biti smanjene, te da se usklađivanje može vršiti isključivo u smjeru njihovog povećanja. Minimalna penzija je zaštićena i nastavlja rasti u skladu s novim zakonskim rješenjem.

Ministar Delić poručio je da je usvajanje Zakona važna poruka sigurnosti za penzionere.

“Od 5. februara sve penzije rastu za svih 465.000 penzionera. Nema više straha i neizvjesnosti koliko će penzije rasti jer nova formula je jasna, predvidiva i vezana za realna ekonomska kretanja”, naglasio je Delić,pišeN1

Donošenje ovog zakona, kako se navodi u saopćenju, rezultat je zahtjeva Saveza udruženja penzionera u FBiH, te Zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH proisteklog sa tematske rasprave na kojoj se raspravljalo o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju, mogućnostima unapređenja standarda penzionera i dugoročnoj održivosti sistema. Nakon te sjednice Parlament je zadužio Vladu Federacije BiH da pripremi zakonsko rješenje koja istovremeno poboljšavaju primanja penzionera i jačaju stabilnost sistema.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o PIO u oba doma Parlamenta Federacije BiH, Federacija BiH konačno dobija stabilniji, predvidiviji i pravedniji penzijski sistem, dok penzioneri već u februaru dobijaju primjetno povećanje svojih primanja, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

