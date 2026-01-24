Gotovo je: SAD se povukle

U zajedničkoj izjavi naveli su da će budući angažman SAD-a s WHO-om biti ograničen isključivo na tehničku provedbu povlačenja , napominjući da je svo američko financiranje organizacije obustavljeno. Kao glavni razlog povlačenja istaknuli su, kako su naveli, propuste WHO-a tokom pandemije COVID-19.

Ovo je prvi put da SAD nije član WHO-a od osnutka organizacije 1948. Američki predsjednik Donald Trump najavio je svoje umirovljenje još 2020., ali formalni proces nije započeo do početka njegovog drugog mandata 20. siječnja 2025., a stupio je na snagu ovog tjedna zbog jednogodišnjeg otkaznog roka.

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus prethodno je izjavio da je organizacija već smanjila svoj proračun kako bi se prilagodila gubitku američkog financiranja.

Ujedinjeni narodi potvrdili su da SAD u biti više ne sudjeluju u radu WHO-a, iako su rekli da još uvijek postoje neki pravni detalji koje treba razraditi.

Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik rekao je da se zdravstveni problemi trebaju rješavati međunarodnom suradnjom, naglasivši da bolesti ne poznaju granice.

