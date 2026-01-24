“Odmah joj uvodimo carine od 100 posto”

Trump je u objavi na društvenim mrežama poručio da se kanadski premijer Mark Carney “grdno vara” ako misli da će Kanada postati “pretovarna luka” preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države.

“Ako guverner Carney misli da će od Kanade napraviti ‘pretovarnu luku’ preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države, grdno se vara.

Kina će Kanadu doslovno pojesti, potpuno je progutati, uključujući uništavanje njezinih preduzeća, društvenog tkiva i općeg načina života. Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah će se suočiti s carinom od 100% na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Iako Trump već više od godinu dana vodi trgovinski rat na više frontova, Kanada je ovog mjeseca dogovorila sporazum s Kinom prema kojem se smanjuju carine na kineska električna vozila, dok Kina zauzvrat snižava uvozne poreze na kanadske poljoprivredne proizvode.

Trumpova prijetnja dolazi u trenutku sve žešće razmjene optužbi između njega i Carneyja, dok inicijativa američkog predsjednika da preuzme Grenland dodatno opterećuje odnose unutar NATO-a.

Trump je ove sedmice, boraveći u Davosu u Švicarskoj, izjavio da “Kanada opstaje zahvaljujući Sjedinjenim Državama”. Naknadno je povukao poziv Carneyju da se pridruži njegovu novooformljenom “Odboru za mir”.

Insistiranje Trumpa na preuzimanju Grenlanda dolazi nakon što je u više navrata dovodio u pitanje kanadski suverenitet te čak sugerisao da bi Kanada trebala postati 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država.

Facebook komentari