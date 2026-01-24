Najviši kineski general pod istragom, evo za šta ga sumnjiče

Najviši general kineske vojske Zhang Youxia nalazi se pod istragom zbog sumnje na ozbiljna kršenja discipline i zakona, saopćilo je danas Ministarstvo odbrane, prenosi Fena.

Zhang, jedan od dvojice potpredsjednika moćne Centralne vojne komisije, najnovija je ličnost pogođena dugotrajnom “čistkom” vojnih zvaničnika.

Analitičari smatraju da su ove “čistke” usmjerene na reformu vojske, kao i na osiguranje lojalnosti kineskom lideru Xi Jinpingu, koji također predsjeda vojnom komisijom. One su dio šire kampanje protiv korupcije koja je od dolaska Xi Jinpinga na vlast 2012. godine kaznila više od 200.000 zvaničnika.

Drugi član komisije Liu Zhenli također je pod istragom Komunističke partije Kine, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane. Liu je načelnik štaba Komisije za zajedničko osoblje, a komisija predstavlja najviše vojno tijelo u Kini.

Saopćenje nije sadržavalo detalje o navodnim prekršajima.

Zhang, star 75 godina, pridružio se Narodnoj oslobodilačkoj vojsci 1968. godine i general je kopnenih snaga.

Komunistička partija je prošlog oktobra isključila drugog potpredsjednika komisije He Weidonga i zamijenila ga članom komisije Zhang Shengminom, prenosi AP.

Facebook komentari